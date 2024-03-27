Almanya'da Türk kökenli aileden 4 kişi yangında hayatını kaybetti

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu medyana geldiği bildirildi.
Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.
Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradı.
Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.
Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etti.
Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.
Solingen'de 1993'te Türk ailenin evi kundaklanmıştı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.
Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.
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