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Almanya'da Türkçe çağrılar içeren askeri afişler dikkat çekiyor - Son Dakika
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Almanya'da Türkçe çağrılar içeren askeri afişler dikkat çekiyor

Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik hazırlanan afişlerde Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekiyor. Alman Silahlı Kuvvetleri, personel sayısını artırmak için Türkçe afişlerle başvuruda bulunmalarını istiyor. Afişlerde çeşitli meslek gruplarına yönelik iş başvurusu yapabileceği belirtiliyor. Almanya Savunma Bakanı, kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını ve başvuruların azaldığını açıklamıştı.

Almanya\'da Türkçe çağrılar içeren askeri afişler dikkat çekiyor
24.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 12:59
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Son dönemde savunma harcamalarını ve personel sayısını artıracağını duyuran Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik afişlerinde Almancanın yanı sıra Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkatii çekiyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerindeki (Bundeswehr) askeri personel sayısının mevcut 183 binden 2031'e kadar 203 bine çıkarılması hedefine ulaşmak için hazırlanan afişlerde Türkçe " "Donanmamızın Bir Parçası Ol" ifadesiyle adayların başvuruda bulunması isteniyor.

Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelere asılan ilan ve afişlerde kalifiye personelin çeşitli meslek gruplarında iş başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.

Afişlerde başvuru için ziyaret edilmesi istenilen Alman Silahlı Kuvvetleri internet sayfasında ise memur, pilot, büro personeli, yönetici, mühendis, deniz subayı gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin oluşturduğu başvuru sayfasında, yeterli görülmeleri halinde bilgilerini giren adaylarla daha sonra irtibata geçileceği belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Haziran 2023'te yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından bu yana Alman ordusuna başvuranların sayısında düşüş olduğunu ve kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'da Türkçe çağrılar içeren askeri afişler dikkat çekiyor - Son Dakika
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