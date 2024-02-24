Almanya\'da Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi

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Almanya'da çok sayıda kentte Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Berlin, Köln, Hamburg, Münih, Düsseldorf, Bremen, Frankfurt ve Stuttgart gibi birçok şehirde gerçekleştirilen gösterilere katılanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek "Savaşa hayır" sloganları attı.

50'den fazla Alman ve Ukraynalı kuruluşun çağrısıyla Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye organizatörlere göre 10 bin, polise göre ise yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Konuşmalarda politikacılar ve kuruluşlar, dayanışmalarını ifade ederek savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

Köln'deki gösteride de yaklaşık 5 bin kişi yer aldı.

Tarihi Köln Katedrali önündeki Roncalliplatz Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Ukrayna bayrağı ve savaşı eleştiren dövizler taşıdı.

Gösteride savaşta yaşamını yitirenler anıldı, savaş karşıtı konuşmalar yapıldı.