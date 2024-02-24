Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi

Almanya\'da Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi

Almanya'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında birçok kentte Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi. Berlin, Köln, Hamburg, Münih, Düsseldorf, Bremen, Frankfurt ve Stuttgart gibi şehirlerde gerçekleştirilen gösterilere binlerce kişi katıldı. Göstericiler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek savaşa hayır sloganları attı. Politikacılar ve kuruluşlar da savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

24.02.2024 19:07  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da çok sayıda kentte Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi.

Berlin, Köln, Hamburg, Münih, Düsseldorf, Bremen, Frankfurt ve Stuttgart gibi birçok şehirde gerçekleştirilen gösterilere katılanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto ederek "Savaşa hayır" sloganları attı.

50'den fazla Alman ve Ukraynalı kuruluşun çağrısıyla Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen gösteriye organizatörlere göre 10 bin, polise göre ise yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Konuşmalarda politikacılar ve kuruluşlar, dayanışmalarını ifade ederek savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

Köln'deki gösteride de yaklaşık 5 bin kişi yer aldı.

Tarihi Köln Katedrali önündeki Roncalliplatz Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Ukrayna bayrağı ve savaşı eleştiren dövizler taşıdı.

Gösteride savaşta yaşamını yitirenler anıldı, savaş karşıtı konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA

Frankfurt, Stuttgart, Almanya, Ukrayna, Berlin, Münih, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Ukrayna ile dayanışma gösterileri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement