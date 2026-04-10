Almanya'da Yedek Askerler İçin Zorunlu Tatbikat Talebi

10.04.2026 12:38
Almanya Federal Meclis Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, güvenlik koşullarının yetersiz olduğunu belirterek gönüllülük esasına dayalı yedek askerlik sisteminin değiştirilmesini önerdi. Yedek askerler için zorunlu tatbikatların getirilmesi ve gönüllülük ilkesinin kaldırılması talep ediliyor.

Almanya Federal Meclis Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, mevcut güvenlik koşullarında yetersiz kaldığını savunduğu gönüllülük esasına dayalı sistemin değiştirilmesini talep ediyor. Röwekamp, yedek askerler için askerî tatbikatların zorunlu hale getirilmesini ve hem askerler hem de işverenler için geçerli olan gönüllülük ilkesinin kaldırılmasını istiyor. Bu değişikliğin, Bundeswehr'in daha etkin olması ve acil durumlarda hızlı hazırlık için gerekli olduğunu belirtiyor.

Yedekler Birliği Başkanı Patrick Sensburg, öneriye temkinli destek vererek, çifte gönüllülük ilkesinin kaldırılmasını doğru buluyor. Ancak, bu değişikliğin yedek askerler açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için daha güçlü iş güvencesi sağlanması gerektiğini vurguluyor. Sensburg, işverenlerin yedek askerleri işe almaktan kaçınmaması veya işten çıkarmaması için yasal düzenlemelerin kapsamlı bir çerçevede hazırlanması gerektiğini ifade ediyor.

Alman ordusunun 2035 yılına kadar 200 bin yedek asker hedefi bulunuyor ve bu çerçevede yasal düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandı. Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaz aylarında yedek güçleri güçlendirmeye yönelik yeni bir yasa tasarısının sunulmasını planlıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Almanya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
