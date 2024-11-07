Almanya'da Yeni Bakan Atamaları - Son Dakika
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Almanya'da Yeni Bakan Atamaları

FDP'nin koalisyondan ayrılmasının ardından yeni bakanlar atandı, Özdemir eğitim bakanlığını üstlendi.

07.11.2024 17:47
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Almanya'da koalisyondan ayrılan Hür Demokrat Partinin (FDP) bakanlarının yerine yeni isimler atandı.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, hükümetten ayrılan Maliye Bakanı Christian Lindner, Adalet Bakanı Marco Buschmann ile Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'e görevden alınma belgelerini takdim etti.

Başbakan Olaf Scholz'un danışmanı Jörg Kuckis Maliye Bakanı, halihazırdaki Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de Adalet Bakanı olarak atandı.

Steinmeier, törende Kuckis ve Wissing'e mazbatalarını verdi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar görev alan bakanlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Steinmeier yeni atanan bakanlara da başarılar diledi.

Tarım Bakanı Cem Özdemir eğitim bakanlığı görevini de yürütecek.

Bellevue'deki mazbata törenine katılamayan Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, yeni seçimlere geçişi mümkün olduğunca düzenli ve güvenilir kılmak gibi bir sorumlulukları olduğunu belirtti.

Özdemir, "Şansölye ile görüştükten sonra, Şansölye Yardımcısı Robert Habeck benden yeni seçimler yapılana kadar Eğitim ve Araştırma Bakanlığının yönetimini devralmamı istedi. İstişarelerden sonra bu görevi kabul etmeye karar verdim. Bu zor durumda ülkemiz için sorumluluk üstlenmek istiyorum. İyi bir eğitim ve Almanya'nın bir bilim ve araştırma merkezi olarak konumunun güvence altına alınması ülkenin geleceği için büyük önem taşıyor. Ben de buna katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Böylece 15 Ocak'ta yapılacak güven oylamasına kadar Almanya'da azınlık hükümeti görev yapacak.

Diğer yandan, FDP'den istifa ederek bakan olarak hükümette devam eden Volker Wissing'e adalet bakanlığının da verilmesi Alman basının da "sürpriz" olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Yeni Bakan Atamaları - Son Dakika

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