Almanya'da Yeni Cami Temeli Atıldı - Son Dakika
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Almanya'da Yeni Cami Temeli Atıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Graben-Neudorf beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Graben-Neudorf Yeni Cami'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Cami kompleksinde 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği mescit, konferans salonu, kütüphane ve derslikler bulunacak.

24.07.2024 17:39
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Graben-Neudorf beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Graben-Neudorf Yeni Cami'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, Graben-Neudorf Belediye Başkanı Christian Eheim, DİTİB Baden-Württemberg İslam Dini Cemaati Eyalet Müdürü Fatih Şahan, caminin mimarı Ersin Baydaroğlu ile belde sakinleri katıldı.

Graben-Neudorf Belediye Başkanı Christian Eheim, caminin inşası için gerekli yasal koşulların yerel meclisin katkılarıyla sağlandığını ifade ederek, eski cami yerleşkesinin yetersiz kaldığını bu nedenle yeni bir komplekse ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Eheim, yeni caminin mahalleye yapılmış güzel bir yatırım olduğunu ve Türk-İslam toplumunun yeni mabedinin herkesin kullanımına açık olacağını vurgulayarak, "Yeni caminin Graben-Neudorf toplumu için büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum. Ortak etkinlikler için de kullanılacak. inşaat çalışmalarının sorunsuz ilerlemesinin temenni ediyorum. Bu güzel işbirliği için teşekkür ediyorum." dedi.

Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin de caminin inşasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Eheim'a teşekkür ederek, "Bu vesileyle aramızda birçok Alman dostumuzu da görmekten büyük mutluluk duydum. Graben-Neudorf'da böylesine uyumlu bir birliktelik görmek beni çok sevindirdi." diye konuştu.

DİTİB Yeni Cami Dernek Başkanı Mustafa Yıldız ise inşaatın bir yıl içerisinde tamamlanarak caminin ibadete açılmasını planladıklarını belirtti.

Yıldız, "Camimiz modern mimari ile inşa edilecek ve birçok imkan sunacak. Cami kompleksinde 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği mescit, konferans salonu, kütüphane ve derslikler bulunacak." ifadesini kullandı.

Graben-Neudorf belde merkezinde inşa edilecek Yeni Cami Eğitim ve Kültür Kompleksi, 1200 metrekare alan üzerine 2 kat, 2 blok olarak tasarlandı. 1998 yılında kurulan mevcut ibadethane ihtiyaçlara cevap veremediği için modern mimari özellikleri yansıtacak yeni cami ve külliyeye ihtiyaç duyulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Yeni Cami Temeli Atıldı - Son Dakika

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