Almanya'da Yoksulluk Oranı Yüzde 20,9 - Son Dakika
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Almanya'da Yoksulluk Oranı Yüzde 20,9

Almanya'da 17,6 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya.

29.01.2025 15:49
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Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da, geçen yıl ülke nüfusunun yüzde 20,9'una karşılık gelen 17,6 milyon kişi, yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) gelir ve yaşam koşullarına ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024'te Almanya nüfusunun yüzde 20,9'unu temsil eden 17,6 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkilendi. Bir başka deyişle her beş kişiden biri yoksulluk ya da toplumsal dışlanma sorunu yaşadı.

2017 yılında Almanya nüfusunun yüzde 19'unu temsil eden 15,5 milyon kişi yoksulluk ya da toplumsal dışlanma riskinden etkileniyordu.

Destatis'e göre, kişilerin fakirlik veya toplumsal dışlanma riski altında sayılması için yoksulluk seviyesinin altında gelir, maddi açıdan ciddi olarak yoksunluk ve çok düşük iş yoğunluğuna sahip hanelerde yaşamak gibi 3 kriterden en az birini taşıması gerekiyor.

2024 gayrisafi milli hasılası (GSMH) 5,5 trilyon avro olarak hesaplanan Almanya'da geçen yıl nüfusun yaklaşık yüzde 15,5'ine denk gelen 13,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşadı.

Avrupa Birliği (AB) kriterlerine göre, bir kişi toplam nüfusun toplam gelirinin yüzde 60'ından daha az gelire sahipse yoksulluk riski altında kabul ediliyor. 2024'de Almanya'da yaşayan tek kişi için yoksulluk riski eşiği aylık 1.378 avro ve 14 yaşından küçük iki çocuğa sahip 2 yetişkin için ise aylık 2 bin 893 avro seviyesinde belirlendi.

2024'te beş milyon kişi önemli maddi ve sosyal yoksunluktan etkilendi.

Mali kaynakların olmaması, yoksulluk sınırında yaşayanların kiralarını, ev kredilerini veya yan hizmetleri ödemede, evlerini yeterince ısıtmada veya bir haftalık tatili finanse etmede zorluk çekmelerine sebep oluyor.

Uzmanlara göre, Almanya'da büyük şehirlerde ev fiyatlarının ve kiralarındaki artış insanları yoksulluğa itiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Yoksulluk Oranı Yüzde 20,9 - Son Dakika

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