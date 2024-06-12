Almanya'daki ilk nesil Türklerden Hakkı Becermen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Almanya'daki ilk nesil Türklerden Hakkı Becermen son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'da yaşayan ve 61 yıl boyunca bu ülkede hayatını sürdüren Hakkı Becermen, 93 yaşında vefat etti. Becermen'in cenazesi, Stadtallendorf DİTİB Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Becermen, Almanya'da yaşayan Türklerin uyum sağlamasına katkıda bulunmuş ve Stadtallendorf DİTİB Fatih Camisi'nin kurucu başkanlığını yapmıştı.

12.06.2024 13:01
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Almanya'daki ilk nesil Türklerden olan ve 93 yaşında 61 yıl yaşadığı bu ülkede hayatını kaybeden Hakkı Becermen, son yolculuğuna uğurlandı.

Becermen'in cenazesi, aile yakınları ve sevenlerinin gözyaşları içinde yıllar önce kurucu başkanlığını yaptığı Stadtallendorf DİTİB Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından dün Stadtallendorf Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Romanya'nın Köstence şehrinde 18 Ağustos 1930'da doğan ve ailesiyle Türkiye'ye yerleşen Becermen, 8 Eylül 1963'te Sirkeci'den Almanya'ya yola çıktı. Becermen, tahta bavuluyla 1 yıl çalışmak için geldiği Almanya'da, 61 yıl yaşadı.

Gerçekleştirdiği sosyal projelerle bölgede yaşayan Türklerin ülkeye uyum sağlamasına katkıda bulunan Becermen, ayrıca kurucu başkanlığını yaptığı Almanya'daki ilk camilerden olan Stadtallendorf DİTİB Fatih Camisi'nin 18 Ekim 1970'de açılışında yer aldı.

Hessen eyaletindeki 21 bin nüfuslu Stadtallendorf'ta 35 yıl boyunca tercümanlık yapan Becermen, 6 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı, Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 62. yılı vesilesiyle, Ekim 2023'te Becermen ile röportaj yapmıştı.

Kaynak: AA

Almanya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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