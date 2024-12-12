Almanya'dan Acil Durum Uyarısı - Son Dakika
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Almanya'dan Acil Durum Uyarısı

Almanya, artan tehditler nedeniyle vatandaşları en az 3 gün yetecek malzeme bulundurmaya çağırdı.

12.12.2024 15:16
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Almanya'da kritik altyapıya yönelik artan tehditler ve uzun süreli elektrik kesintileri ihtimaline karşı, vatandaşlara, evlerinde en az 3 gün yetecek kadar acil durum malzemesi ve erzak bulundurmaları önerildi.

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, yerel basına yaptığı açıklamada, Almanya'daki her hanenin tedbir amacıyla üç günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Uluslararası gerginliklerin ve siber tehditlerin artması nedeniyle bu tür hazırlıkların gerekli hale geldiğini belirten Funk, "Vatandaşlara sesleniyorum. Uzun süreli elektrik kesintileri de dahil olmak üzere acil durumlara hazırlıklı olun. Her gün çok sayıda hibrit saldırı yaşıyoruz." dedi.

Hanelerin kişi başına günde en az 1,5 litre kadar su depolaması gerektiğini belirterek acil durum hazırlığı için ayrıntılı önerilerde bulunan Funk, ayrıca konserve yiyecekleri saklamanın önemini vurguladı.

Medyada ülkeye yönelik siber saldırı haberleri arttı

Federal Sivil Savunma ve Afet Yardım Ofisinin ülkedeki olası kriz ile felaketlere yanıt vermede merkezi bir rol oynadığı, risk analizleri yaparak, halkı gerekli hazırlıklar konusunda uyarmaktan sorumlu olduğu belirtildi.

Ofisin son önerileri, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden kendilerine yönelik artan siber saldırılarla ilgili medya haberlerinin ardından geldi.

Bu saldırıların, elektrik şebekeleri, internet, gıda tedariki, ulaşım ağları ve kamu güvenliği sistemleri gibi kritik altyapıları yöneten şirketleri ve kamu yetkililerini hedef aldığı bildiriliyor.

Alman medyasında çıkan haberlerde, Rus devlet aktörlerinin Avrupa genelinde demir yolu hatları, elektrik direkleri ve deniz altı kablolarını hedef alan çok sayıda sabotaj olayında şüpheli olduğu iddia edildi.

Moskova bu iddiaları, Rusya'yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan asılsız suçlamalar olarak reddetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Almanya, Enerji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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