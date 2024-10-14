Almanya'dan Balkan Ülkelerine AB Üyeliği Çağrısı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyesi olmaları için bir on yıl daha beklememelerini istedi.

Almanya Başbakan Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte 6 Batı Balkan ülkesinin katıldığı 10. Berlin Süreci Zirvesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, "Umarım altı ülkenin (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan) AB üyesi olması bir on yıl daha almaz." dedi.

Şansölye bu ülkelerin AB'ye ancak birlikte katılabileceklerini vurgulayarak, "Ancak herkes ortak bir gelecekte olacağını ve birbirlerini engelleyemeyeceklerini bilmeli." ifadesini kullandı.

Geçmişte yaşanan çatışmaların işbirliğini zorlaştırdığını kaydeden Scholz, Sırbistan ve Kosova arasındaki normalleşme diyaloğunun tatmin edici şekilde ilerlememesini de eleştirdi. Scholz, "Her iki partnere verdikleri taahhütleri tam olarak yerine getirmeleri konusunda ısrar ediyorum." diye konuştu.

"Bizim sorumluluğumuzdan birisi de yeni üyeleri birbirine yakınlaştırmaktır"

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de başarılı şekilde yaptıkları toplantının 10 yıllık gelişmeye bakmak için fırsat teşkil ettiğini söyledi.

AB içindeki yeni bilinçle 10 yılda büyük değişim yaşandığına dikkati çeken von der Leyen, "Daha büyük bir AB aynı zamanda daha güçlü bir AB demektir. Bizim sorumluluğumuzdan birisi de yeni üyeleri birbirine yakınlaştırmaktır." dedi.

Von der Leyen, bu yüzden AB'de yürütülen tedbirleri Batı Balkan ülkelerine doğru genişletmek istediklerini belirterek, Batı Balkan ülkelerine maddi destekte bulunduklarını anlattı.

Bugün AB'nin genişlemesinin gündem maddesi olduğunun altını çizen von der Leyen, 6 Balkan ülkesiyle birlikte bir geleceği düşündüklerini, bunun için de 2004'teki AB'nin genişlemesinden dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti.

"Biz demokrasiye, hukuka ve AB değerlerine saygı duymalıyız. Erken ekonomik entegrasyon önemlidir." diyen von der Leyen, her zaman bu entegrasyonu destekleyen bir güç olduğu için Berlin sürecinin önemli bir rol oynadığını belirtti.

Ortak bölgesel bir pazarın önemli olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Ortak bölgesel pazara yönelik yeni eylem planının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu bölgesel pazar ne kadar iyi işlerlerse Balkanlardaki ekonomiler o kadar iyi gelişecektir. Bunlar iç pazarımıza entegre edilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, söz konusu bölgesel pazar ile AB iç pazarı arasında bir köprü kurulması gerektiğini vurgulayarak bu büyüme planı için 6 milyar avro yatırımda bulunduklarını ve Balkan ülkelerindeki reformların destekleneceğini kaydetti.