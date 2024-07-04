Almanya Deniz Kuvvetleri İsrail ile Ortak Çalışma Planı İmzaladı - Son Dakika
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Almanya Deniz Kuvvetleri İsrail ile Ortak Çalışma Planı İmzaladı

Almanya Deniz Kuvvetleri, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu ile 2 yıllık Ortak Çalışma Planı imzaladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Almanya ile İsrail donanmaları arasında imzalanan plana ilişkin bilgi verildi. Almanya Deniz Kuvvetleri adına Tümamiral Ulrich Reineke ile İsrail Deniz Kuvvetleri adına Tümamiral Guy Goldfarb tarafından imzalanan planın detayları açıklanmadı. Almanya'nın İsrail'e silah ve mühimmat desteğini sürdürdüğü bilinirken, Almanya Deniz Kuvvetleri yetkililerinin İsrail'e ziyaret düzenlediği ve İsrail donanmasının faaliyetleri hakkında bilgi aldığı belirtildi. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürürken, Gazze'yi işgal etmeye çalışan İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

04.07.2024 23:55
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Almanya Deniz Kuvvetlerinin, 9 aydır Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ordusu ile 2 yıllık Ortak Çalışma Planı imzaladığı bildirildi.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, İsrail ile Almanya donanmaları arasında işbirliğine dair imzalanan Ortak Çalışma Planı'na ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ortak Çalışma Planı'nı Almanya Deniz Kuvvetleri adına Tümamiral Ulrich Reineke ile İsrail Deniz Kuvvetlerinden Tümamiral Guy Goldfarb'ın imzaladığı belirtildi.

Almanya Deniz Kuvvetleri Planlar ve Politika Direktörü Tümamiral Ulrich Reineke ve beraberindeki heyetin İsrail'e ziyaret düzenlediği aktarılan açıklamada, Reineke'nin İsrail donanmasının "savaştaki" faaliyetlerine ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

Almanya, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) Gazze'de soykırım yaptığı suçlamasıyla yargılanan İsrail'e silah ve mühimmat desteğini sürdürüyor.

Almanya'nın Kiel kentinde Thysen Krupp tarafından üretilen savaş gemisinin Gazze'yi bombaladığına ilişkin görüntüler İsrail ordusu tarafından yayınlanmıştı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te yoğun hava saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.

Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Deniz Kuvvetleri İsrail ile Ortak Çalışma Planı İmzaladı - Son Dakika

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