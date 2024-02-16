Almanya Dışişleri Bakanı: Avrupa Kendisini Daha İyi Savunabilecek Konumda Olmalı

Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'nın kendisini daha iyi savunabilecek konumda olması gerektiğini bildirdi.

Baerbock, 60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla sadece bir değil birkaç dönüm noktası yaşandığına dikkati çekti.

Gelecek yıllarda meselenin artık sadece Ukrayna'yı askeri olarak desteklemekten ibaret olmayacağına işaret eden Baerbock, "Biz Avrupalılar, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde de belirtildiği üzere, kendimizi daha iyi savunabilecek bir konumda olmalıyız." ifadesini kullandı.

Baerbock, ekonomik büyüklük nispetinde ABD'de kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak NATO'nun Avrupa ayağını güçlendiren bir güvenlik ve savunma birliğine ihtiyacın bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB üyesi ülkelerin, ulusal askeri kapasiteleri sadece gerçekte birbirleriyle uyumlu olmakla kalmamalı, aynı zamanda herkesin kendi ulusal güçlerine katkıda bulunabileceği ortak stratejik Avrupa tedarik, geliştirme ve endüstriyel işbirliğini gerektirmelidir. Örneğin; Almanya için bu, hava savunması ya da silahlı kuvvetler alanındaki uzmanlığımız olabilir."

Mevcut özel fonların, bunun için yeterli olmayacağını, uzun vadede önemli ölçüde artırılması gerektiğini belirten Baerbock, "Avrupa Güvenlik ve Savunma Birliği'nin nesiller projesine yapılacak yatırımlar, bir yıllık bütçelere ve borç frenine tabi tutulamaz. Güvenliğin bir bedeli vardır ve güvenilirliğe ihtiyaç duyar." değerlendirmesinde bulundu.