Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İki Devletli Çözüm Kalıcı Barış İçin Tek Seçenek - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İki Devletli Çözüm Kalıcı Barış İçin Tek Seçenek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistinlilerin güvenlik içinde onurlu şekilde yaşamaya haklarının bulunduğunu belirterek, İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış için tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

05.09.2024 12:17
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistinlilerin güvenlik içinde onurlu şekilde yaşamaya haklarının bulunduğunu belirterek, İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış için tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu söyledi.

Annalena Baerbock, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail ziyaretine çıkmadan önce yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin güvenlik içinde onurlu şekilde yaşamaya hakları vardır. İki devletli çözüm müzakereleri, kalıcı barış için tek seçenektir." dedi.

Batı Şeria'da şiddetin tırmanma riskinin bulunduğuna işaret eden Baerbock, "Yolları yıkarak, su borularını tahrip ederek ve hastanelere erişimi engelleyerek terörle mücadele edemezsiniz. Kapılarının önündeki yıkımı izlemek zorunda kalan yeni ve genç bir nesil radikalleşirse hiçbir şey kazanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Alman Bakan, İsrail hükümetinin iki devletli çözümü söz ve eylemleriyle sorgulayan üyelerinin ülkelerinin uzun vadeli güvenliğini tehlikeye attığına işaret etti.

Baerbock, ayrıca Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşabilmesi için ABD tarafından önerilen Biden planının kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, bugün Suudi Arabistan ve Ürdün'de mevkidaşlarıyla görüştükten sonra İsrail'e geçecek. Tel Aviv'deki temaslarının ardından Baerbock, Ramallah'a da giderek Filistinli yetkililerle bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İki Devletli Çözüm Kalıcı Barış İçin Tek Seçenek - Son Dakika

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