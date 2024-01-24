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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Uçağı Eritre'den İzin Alamayınca Suudi Arabistan'a İndi - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Uçağı Eritre'den İzin Alamayınca Suudi Arabistan'a İndi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve heyetini taşıyan uçak, Eritre'den hava sahasını kullanma izni alamadığı için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine indi. Uçağın kaptan pilotu, Eritre'den uçuş izni alamadıklarını belirtti. Eritre Dışişleri Bakanlığındaki elektrik kesintisi nedeniyle gerekli iznin alınamadığı ve uçağın bir süre Kızıldeniz üzerinde tur attığı ifade edildi. Baerbock'un seyahatine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock\'un Uçağı Eritre\'den İzin Alamayınca Suudi Arabistan\'a İndi
24.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:37
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve heyetini taşıyan uçağın, Eritre'den hava sahasını kullanma izni alamadığı için Suudi Arabistan'ın Cidde kentine indiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde, Berlin'den Cibuti'ye hareket eden Dışişleri Bakanı Baerbock'u taşıyan uçağın, Eritre hava sahasını kullanım izni alamayınca güzergahını değiştirerek Cidde'ye indiği ifade edildi.

Uçağın kaptan pilotu, "Tüm çabalarımıza rağmen Eritre'den uçuş izni alamadık." ifadesini kullandı.

Haberde, Eritre Dışişleri Bakanlığında elektrik kesintisi olduğu için gerekli uçuş izninin alınamadığı ileri sürülerek, uçuş esnasında izin geleceği beklentisiyle uçağın bir saatten fazla süre Kızıldeniz üzerinde tur attığı aktarıldı.

Hava sahası kullanım izninin kalkıştan önce yapıldığı ancak izin gelmemesine rağmen uçuş sırasında gelebileceği beklentisiyle hareket edildiği kaydedildi.

Baerbock'un yakıt ikmalinden sonra seyahatine devam edip etmeyeceği ya da Berlin'e dönüp dönmeyeceği netlik kazanmadı.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'un Cibuti, Sudan ve Kenya'yı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un Uçağı Eritre'den İzin Alamayınca Suudi Arabistan'a İndi - Son Dakika
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