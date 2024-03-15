Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde geniş çaplı bir saldırının haklı gösterilemeyeceğini, bölgede insani ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Baerbock, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Baerbock, "Refah'ta geniş çaplı bir saldırı haklı gösterilemez. Bir milyondan fazla kişi oraya sığındı ve gidecek hiçbir yerleri yok. Daha fazla insanın ölmemesi ve rehinelerin nihayet serbest bırakılması için derhal insani ateşkese ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'deki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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