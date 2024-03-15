Almanya Dışişleri Bakanı Gazze'deki saldırıyı kınadı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı: Ülkeler kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.