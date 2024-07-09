Almanya Dışişleri Bakanı: Kiev'deki çocuk hastanesine yapılan saldırı savaş suçu - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı: Kiev'deki çocuk hastanesine yapılan saldırı savaş suçu

Almanya Dışişleri Bakanı Nancy Faeser, Kiev'deki bir çocuk hastanesine düzenlenen füze saldırısını 'korkunç bir savaş suçu' olarak nitelendirdi. Faeser, saldırının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın acımasızlığını gösterdiğini ve Almanya'nın Ukrayna'dan gelen yaralı ve hasta kişilere sağladığı korumanın önemini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'in yanı sıra diğer şehirlerin de Rusya'nın yoğun füze saldırılarına maruz kaldığını açıklamıştı.

09.07.2024 18:43
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Almanya Dışişleri Bakanı Nancy Faeser, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir çocuk hastanesine düzenlenen saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Faeser, sosyal medya platformu X'ten, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün yapılan ve bir çocuk hastanesinin de zarar gördüğü füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Bir çocuk kliniğine yapılan füze saldırısı korkunç bir savaş suçudur." ifadesini kullanan Faeser, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın acımasızlığını ve Almanya'nın Ukrayna'dan gelen 1,18 milyon kişiye koruma sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Şimdiye kadar Ukrayna'dan yaralı ve hasta 1116 kişinin Almanya'ya tahliye edildiği bilgisini paylaşan Faeser, ülkeden tahliye edilen hasta ve yaralıların Almanya'da mümkün olan en iyi tedaviyi gördüğünü aktardı. Faeser, bunun insanlığın bir gereği olduğunu belirterek, başka kişilerin de yakında tahliye edileceğini kaydetti.

Ukrayna, Rusya'nın yoğun füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, dün başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti. Zelenskiy, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzelerle hedef alındığını kaydetmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus ordusunun füze saldırısında Ohmatdit Çocuk Hastanesinin hasara uğradığını bildirmişti. Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da Kiev'deki Dnipro ilçesinde sağlık merkezinin de Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü ve binanın kısmen yıkıldığını belirtmişti.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, yoğun füze saldırılarında ölenlerin sayısının 36, yaralı sayısının ise 166'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'nın açıklamalarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da yalnızca askeri hedefleri vurduğunu, Kiev'deki çocuk hastanesinin Ukrayna'ya ait savunma sisteminden fırlatılan füzeyle vurulduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı: Kiev'deki çocuk hastanesine yapılan saldırı savaş suçu - Son Dakika

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