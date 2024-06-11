Almanya Dışişleri Bakanı: Putin Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı: Putin Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı: Putin Ukrayna\'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istediğini söyledi. Baerbock, Ukrayna'nın Avrupa için önemine işaret ederek, 'İyileştirme Konferansı'nda bir araya gelerek sadece Rusya'nın acımasız saldırısına karşı koymadığımızı, aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının yolunu açtığımızı açıkça ortaya koyuyoruz.' ifadesini kullandı. Ukrayna İyileştirme Konferansı'na yaklaşık 60 ülkeden 2 bin civarında temsilcinin katılması bekleniyor.

11.06.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istediğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı" öncesi açıklamada bulunan Baerbock, "Putin, acımasız savaşıyla Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor." dedi.

Baerbock, Ukrayna'nın Avrupa için önemine işaret ederek, "İyileştirme Konferansı'nda bir araya gelerek sadece Rusya'nın acımasız saldırısına karşı koymadığımızı, aynı zamanda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasının yolunu açtığımızı açıkça ortaya koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, bugün sadece savunma ve ekonomik yapılanma açısından değil her şeyden önce Avrupa Birliği yolunda birlik ve beraberlik içinde durduklarını dile getirdi.

Ukrayna halkının, ülkelerinin hayat damarlarına yapılan saldırıda her şeyden önce elektriğe, suya ve ısınmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Baerbock, "Bu nedenle burada sadece siyasetçilerin, devlet ve hükümet başkanlarının bir araya gelmesi değil, aynı zamanda belediye başkanlarının, şirketlerin ve Ukrayna'daki yaşamı destekleyen kuruluşların temsil edilmesi de çok önemli." diye konuştu.

Ukrayna İyileştirme Konferansı'na yaklaşık 60 ülkeden 2 bin civarında temsilcinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Ukrayna, Almanya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı: Putin Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:11:25. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı: Putin Ukrayna'nın hayat damarlarını yok etmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement