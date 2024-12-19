Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 20 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
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