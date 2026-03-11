Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

11.03.2026 13:12
Wadephul, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgedeki gerilimler hakkında görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

(ANKARA) - Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Wadephul ile yapacağı görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine Almanya'nın katkıda bulunmasına yönelik beklentiyi dile getirecek. Görüşmede, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Wadephul ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkilerinde üst düzeyli ziyaretler vasıtasıyla yakalanan ivmeden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında 18 Mayıs 2026 tarihinde Berlin'de yapılması planlanan "Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması"nın üçüncü toplantısının çok boyutlu biçimde sürdürülen ikili ilişkilere ilave katma değer sağlayacağını belirtecek olan Fidan, Almanya ile 60 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ve Enerji ve Maden Forumu gibi ikili mekanizmalar dahil ortak gayretlere devam edilmesinin önemini vurgulayacak.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine dair Türkiye'nin beklentilerini aktaracak

Görüşmede savunma sanayi alanındaki ikili ortak çalışma konularının ele alınması bekleniyor. Bakan Fidan'ın Türkiye-AB ilişkilerinin AB tarafınca da stratejik bir bakış açısıyla ele alınması ve Türkiye'nin üyelik müzakereleri sürecine Almanya'nın katkıda bulunmasına yönelik beklentiyi ifade etmesi öngörülüyor.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun da aralarında olduğu AB ile ilişkilerin gündeminde yer alan hususlarda Türkiye'nin beklentilerini aktaracak olan Fidan, Türk ürünlerinin "AB Ürünü (Made in Europe)" yaklaşımının öne çıktığı kamu alımları taslak mevzuatının kapsamına ilke olarak alınmasından duyulan memnuniyeti dile getirecek.

Fidan, AB tarafından başlatılan ve Avrupa güvenliğini ilgilendiren güvenlik ve savunma girişimlerinin NATO şemsiyesi altında ve AB üyesi olmayan müttefiklerin de dahliyle eş güdüm halinde yürütülmesi gerektiğine dikkati çekecek.

Bakan Fidan görüşmede, Türkiye'nin iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendiren Almanya'daki Türk toplumunun huzur ve refahına atfettiği öneme vurgu yapacak.

Türkiye'nin bölgedeki son gelişmeleri siyasi, ekonomik, askeri ve insani boyutlarıyla yakından takip ettiğini, topraklarına ve vatandaşlarına yönelebilecek her türlü tehdit karşısında gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini kaydedecek olan Fidan, bölge ülkelerine yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınadığını belirtecek.

Gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar ele alınacak

İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştırarak çatışma ve savaşlara sürüklediğine dikkati çekecek olan Fidan, bölgedeki saldırıların enerji arzı güvenliğini tehlikeye attığını, terörle mücadele ve göç alanlarında çeşitli risklerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu ifade edecek. Gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak görüşmede Fidan, diplomasinin tek seçenek olduğunun altını çizecek. Fidan, Gazze'deki durum ve Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında Türkiye'nin tutumunu aktaracak.

Kaynak: ANKA

