Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın çip üreticisi Nvidia'nın ticari faaliyetlerine karışması karşısında şoke olduğunu söyledi.

Wadephul, başkent Berlin'de Körber Vakfı tarafından düzenlenen Dış Politika Forumu'nda bir konuşma yaptı ve soruları cevapladı.

Moderatörün "Nvidia ile ilgili son haberleri ve Trump'ın kararını sormak istiyorum. Bu sizi ne kadar şoke etti?" sorusuna Wadephul, "Dürüst olmak gerekirse, bu beni şok etti. Açıkçası bildiğim kadarıyla ve geriye dönüp baktığımda, siyasi kanattan özel bir şirkete yönelik böyle bir adım atıldığına hiç şahit olmadım." yanıtını verdi.

Bunun gelecek için iyi bir model olup olmadığı konusunda şüpheleri bulunduğunu belirten Wadephul, "Ama neyse, bu ABD'de yaşandı." dedi.

Kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmak için yeterince sebep olduğunu vurgulayan Wadephul, "Bu da özgür, demokratik ve kurallara dayalı ülkelerde siyasi gücün, şirketlerin ticari faaliyetlerine müdahil olmaktan kaçınması gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, CEO Jensen Huang'ı CEO'luk görevine yeniden getirdi

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da şirketin CEO'su Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Nvidia'dan ayrılmasının ardından 17 Kasım'da konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Huang, Yönetim Kurulunun geri dönmesinin hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyisi olacağına karar vermesi halinde CEO olarak görevine dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones ise Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeyi düşünmediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump ise Asya turunun ardından 20 Kasım'da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Huang'a "ikinci bir şans" verilmesi çağrısında bulunmuş, 23 Kasım'da CNBC yayınına telefonla bağlanarak Nvidia Yönetim Kurulu ile görüştüğünü ve Huang'ı yeniden üst yöneticilik görevine getirmeleri için ikna ettiğini söylemişti.

Nvidia şirketi dün Huang'ı CEO'luk görevine yeniden getirdiğini duyurmuştu.