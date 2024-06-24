Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in Filistinliyi askeri aracın kaputuna bağlama eylemini kınadı

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrail askerlerinin işgal altındaki Bati Şeria'nın Cenin kentinde düzenledikleri baskın sırasında silahla yaraladıkları Filistinliyi askeri aracın kaputuna bağlama eylemini kınadı.

Fischer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, yaralı kişinin aracın kaputuna bağlanmasına ve yola devam edilmesine ilişkin görüntüleri "tahammül edilmesi zor" olarak nitelendirdi.

Bu davranışın İsrail ordusu için de kuralların ihlali anlamına geldiğinin not edildiğini belirten Fischer, Alman hükümetinin şimdi "(olayın) hızlı aydınlatılmasını, hızlı neticeler (alınmasını) ve sorumlular için gerekli sonuçları" beklediğini kaydetti.

Fischer, bu olayı açık şekilde kınayıp kınamadığına ilişkin soruya da "Görüntülerin 'tahammül edilmesi zor olduğunu' söylediğimde bu bir kınamadır." şeklinde cevap verdi.

İsrail askerleri, yaralı Filistinliyi askeri araca bağlayıp "canlı kalkan" olarak kullanmıştı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya konuşan Cenin Hastanesi Müdürü Visam Bekr, İsrail askerlerinin, Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenlediği baskında 3 gencin gerçek mermiyle vurularak yaralandığını belirterek, İsrail askerlerinin, yaralanan bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullandığını ve gözaltına alarak ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olduğunu ifade etmişti.