Almanya Düzensiz Göçle Mücadelede 43 Bin Kişiyi Geri Çevirdi - Son Dakika
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Almanya Düzensiz Göçle Mücadelede 43 Bin Kişiyi Geri Çevirdi

Almanya, Ekim 2023'ten bu yana 43 bin 500 düzensiz göçmeni sınırlarından geri çevirdi.

27.01.2025 22:17
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Almanya'nın düzensiz göçle mücadele kapsamında, sınırlarında yaptığı kontrollerle Ekim 2023'ten bu yana 43 bin 500 kişiyi geri çevirdiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, Berlin'de yaptığı açıklamada, ülkesinin düzensiz göçle mücadele kapsamında Ekim 2023'te başlattığı uygulamanın sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu süre içerisinde Alman sınırlarında 43 bin 500 kişinin geri gönderildiği bilgisini paylaşan Kall, "Bu da ülkeye düzensiz girişlerin büyük bölümünün önlendiği anlamına geliyor." dedi.

Kall, ancak Alman hükümetine göre sınırlardan ayrım yapılmaksızın herkesin geri çevrilmesinin mümkün olmadığını belirterek, bunun komşu ülkelerle yapılan işbirliğini tehlikeye atacağını savundu.

Almanya'da 2024'te, bir önceki yıla göre iltica başvurularının 111 bin azaldığını ve düzensiz göçün yüzde 34 gerilediğini ifade eden Kall, bu dönemde sınır dışı edilenlerin sayısının da yüzde 22 arttığını belirtti.

Bu verilere ve yasalara bakıldığında kapsamlı geri çevrilmeler için "acil durum" ilan edilemeyeceğini vurgulayan Kall, Avrupa Birliği (AB) yasalarında düzenlenen "acil durum" ilanı için ülkedeki kamu düzenine veya güvenliğine yönelik gerçek ve ciddi tehdit olması gerektiğine işaret etti.

Almanya'nın tüm iç sınırlarını kontrol altına alarak çok kapsamlı önlemler hayata geçirdiğini aktaran Kall, "Aslında Şengen Bölgesi'nde bu böyle öngörülmüyor. Şengen Bölgesi'nde bu gerçekten de kuralın istisnasıdır. Bunun için iyi sebepler var çünkü bu sayede insan kaçakçılığıyla etkin şekilde mücadele edebiliyor ve düzensiz göçü etkin şekilde azaltabiliyoruz. Avrupa Komisyonu da bu konuda herhangi bir itirazda bulunmadı." ifadelerini kullandı.

Kall, hükümetin görüşüne göre AB hukuku kapsamında başka kuralların uygulanmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, göç politikasını sertleştirmek istediğini ve buna ilişkin önergeleri Federal Meclise sunacaklarını belirtmişti.

CDU/CSU, bu önergelerde tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı sınır kontrolleri yapılmasını ve koruma talep edenler dahil, ülkeye giriş belgeleri olmayan herkesin girişinin yasaklanmasını istiyor.

Hükümette yer alan Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller de yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle bu taleplere karşı çıkıyor.

Almanya, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ekim 2023'ten bu yana Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında, 2024 Eylül'den beri de tüm kara sınırlarında kontroller yapıyor. Almanya- Avusturya sınırlarındaki kontroller ise 2015'te başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Düzensiz Göçle Mücadelede 43 Bin Kişiyi Geri Çevirdi - Son Dakika

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