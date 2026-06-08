Almanya-Fransa FCAS Projesini Noktayı Koydu - Son Dakika
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Almanya-Fransa FCAS Projesini Noktayı Koydu

Almanya-Fransa FCAS Projesini Noktayı Koydu
08.06.2026 20:32
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Almanya ve Fransa, yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS'ı gereksinim farklılıkları nedeniyle iptal etti.

2019 yılında imzalanan anlaşma ile birlikte yeni nesil savaş uçağı üretmeyi hedefleyen Almanya ve Fransa FCAS projesini sonlandırdı. Kararda, iki ülkenin gereksinimleri arasındaki farkların etkili olduğu belirtiliyor.Almanya ve Fransa'nın ortak yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS (Future Combat Air System) uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların giderilememesi üzerine iptal edildi.

Alman hükümetine yakın kaynakların AFP haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "ortak bir savaş uçağı üretimi konusunda şirketlerin anlaşamayacağı konusunda mutabık kaldı."

Söz konusu açıklamada, iki liderin projenin yürüyemeyeceği "gerçeğini kabul ettiği" ve bunun üzerine "Başbakan Merz'in Cumhurbaşkanı Macron'a ortak savaş uçağı üretiminin artık sürdürülmemesini önerdiği" ifade edildi.

Alman hükümetinin konuya dair açıklamasında ise "FCAS'ın asıl özünün Avrupa sistemler sistemi olarak sürdürüleceği", bunun da "uçakları, insansız hava araçlarını (İHA) ve diğer bileşenleri, entegre bir bütün haline getiren bir nevi sinir sistemi" olduğu belirtildi.

Yeni iş birliği alanları aranacak

Açıklamanın devamında, Haziran ayı içinde yapılacak olan Alman-Fransız Bakanlar Konseyi'nde her iki ülke savunma bakanlığının, "az sayıdaki gerçekçi ve önemli projeye odaklanan, savunma sanayi iş birliğine yönelik ortak ve güncel bir çalışma planı formüle etmesinin" gerektiği vurgulandı.

Future Combat Air System, "Geleceğin Hava Muharebe Sistemi" anlamına geliyor. Sistem, 2040'lı yıllardan itibaren Alman-Fransız hava savunmasının omurgası olarak planlanmıştı.

Gizlilik teknolojisiyle donatılması planlanan savaş uçağının, Alman Hava Kuvvetlerinde uzun vadede Eurofighter Typhoon'un, Fransız Hava Kuvvetlerinde ise Rafale savaş uçağının yerini alması planlanıyordu.

İki ülkenin savaş uçağından farklı beklentileri

Ancak Fransız Hava Kuvvetleri için Alman Hava Kuvvetlerinden farklı gereksinimler söz konusu. Fransız jetlerinin bir uçak gemisine inebilmesi veya nükleer silah taşıyabilmesi gerekiyor. Alman Hava Kuvvetlerinin ise daha çok hızlı bir av uçağına ihtiyacı var. Bu nedenle Almanya ve Fransa'nın ortak bir platform temelinde kendi savaş uçaklarını ayrı ayrı geliştireceği bir süredir daha olası görülüyordu.

Projeye dahil olan Dassault ve Airbus şirketleri arasındaki liderlik anlaşmazlığı da aylardır projeyi geciktiriyordu. Fransız savunma sanayi devi Dassault, savaş uçağının geliştirilmesinde liderlik rolü talep ederken Airbus'ta ise Dassault'nun yapılan anlaşmalara uymadığı görüşü hakimdi.

AFP/ ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle

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