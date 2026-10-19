Almanya, hidrojen pazarı için en az 1,5 milyar avroluk teşvik paketi açıkladı - Son Dakika
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Almanya, hidrojen pazarı için en az 1,5 milyar avroluk teşvik paketi açıkladı

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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, hidrojen pazarı için en az 1,5 milyar avroluk teşvik paketi açıkladı. Karbon farkı sözleşmeleriyle şirketlerin 15 yıl boyunca ek maliyetleri telafi edilecek.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülkenin büyümekte zorlanan hidrojen pazarını hızlandırmak ve sanayi şirketlerinin yeni yakıta geçişini desteklemek amacıyla en az 1,5 milyar avroluk teşvik paketi açıkladı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche tarafından başkent Berlin'de tanıtılan 10 maddelik pakette, hidrojen pazarının gelişiminin önceki beklentilerin gerisinde kaldığı, üretim maliyetlerinin ise fosil yakıt alternatiflerine kıyasla hala önemli ölçüde yüksek olduğu belirtildi.

Söz konusu pakette, ülkenin hidrojen pazarını hızlandırmak ve sanayi şirketlerinin yeni yakıta geçişini desteklemek amacıyla en az 1,5 milyar avroluk bir teşvik ayrıldığı aktarıldı.

Karbon farkı sözleşmeleri aracılığıyla verilecek bu destekle devlet, iklim dostu üretim yöntemlerine geçiş yapan şirketlerin 15 yıl boyunca maruz kalacağı ek maliyetleri telafi edecek. 2027'deki ihale döneminde ilk kez hidrojen projelerine tahsis edilecek bu bütçe, talebin yüksek olması durumunda artırılabilecek.

Plan dahilinde, toplam 4 gigavat kapasiteli gaz santralleri, gelecekte hidrojene geçiş yapılması için desteklenecek. Bu kapsamda 2027'de 2 gigavatlık kapasite için ihaleye çıkılarak 2040'tan itibaren hidrojen kullanımına geçilmesi, 2030-2032 arasında ihale edilecek diğer 2 gigavatlık kapasitenin ise 2043'ten itibaren dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bakanlık, iklim dostu çelik üretimi için de bir öncü pazar oluşturmayı planlıyor. Bu doğrultuda, açık deniz rüzgar santrali ihalelerinde karbon ayak izi bir kriter haline getirilerek yenilenebilir veya düşük karbonlu hidrojenle üretilen çelik kullanımı teşvik edilecek.

Altyapı tarafında ise 2025 itibarıyla 500 kilometreden fazla ana hidrojen boru hattının faaliyette olduğu, 2 bin 200 kilometrelik kısmın inşaatının sürdüğü bildirildi.

Federal ve eyalet hükümetleri, önümüzdeki yıllarda bu ağın genişletilmesi için toplam 4,2 milyar avro kaynak sağlamayı planlıyor.

Kaynak: AA
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