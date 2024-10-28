Almanya-Hırvatistan'dan Ukrayna'ya Tank Desteği

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Almanya ve Hırvatistan, Ukrayna'ya Hırvatistan'ın stoklarında bulunan Sovyet döneminden kalma 30 muharebe tankı ile 30 zırhlı personel taşıyıcı sağlamayı kapsayan bir niyet mektubu imzaladı.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Berlin'de, Batı Balkanlar'daki durumu, Ukrayna'nın desteklenmesi ve Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu konularını ele aldı.

Pistorius ve Anusic, Almanya'nın maddi desteğiyle Hırvatistan'ın Sovyet döneminden kalma 30 muharebe tankı ve 30 zırhlı personel taşıyıcının yanı sıra bunların yedek parçalarını ve mühimmatını Ukrayna'ya vermesi konusunda niyet mektubu imzaladı.

Hırvatistan da Almanya'nın sağlayacağı maddi desteği Leopard 2A8 muharebe tanklarının satın alınması için kullanacak.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Hırvatistan'ın ilk tankları bu yıl içinde Ukrayna'ya teslim edeceğini belirterek, "Ukrayna'yı desteklemek için vakit kaybetmememiz önemli." dedi.

Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic de hükümet olarak Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine yatırım yapmayı sürdürdüklerini dile getirerek, "Hırvat ordusu modern ve güçlü Leopard 2A8 muharebe tanklarıyla donatılacak. Böylelikle Sovyet yapımı savunma teknolojisi ile silah ve teçhizatı Batı yapımı olanlarla değiştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anusic, Almanya ile yapacakları bu işbirliği ile yeni savunma gereçleri alma imkanı bulduklarını ve aynı zamanda Ukrayna'ya yardım ettiklerini kaydetti.