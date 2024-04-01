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Almanya İç İstihbarat Başkanı: İfade Özgürlüğünün de Sınırları Var - Son Dakika
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Almanya İç İstihbarat Başkanı: İfade Özgürlüğünün de Sınırları Var

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ifade özgürlüğünün sınırları olduğunu belirtti. Haldenwang, anayasa düşmanları için ifade özgürlüğünün bir tür 'ruhsat' olmadığını vurguladı. İfade özgürlüğünün ceza hukuku tarafından belirlenen sınırları olduğunu söyleyen Haldenwang, aşırılık yanlılarının sayısının arttığına dikkat çekti. BfV'nin siyasi olarak tarafsız olduğunu ancak özgür demokrasiye karşı hareket edenlere karşı tarafsız olmadığını belirten Haldenwang, görevlerinin özgür demokratik düzeni korumak olduğunu ifade etti.

01.04.2024 23:33
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Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ifade özgürlüğünün de sınırları olduğunu belirtti.

Thomas Haldenwang, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için kaleme aldığı makalede, ifade özgürlüğünün anayasa düşmanları için bir tür "ruhsat" olmadığını kaydetti.

Haldenwang, "İfade özgürlüğünün de sınırları vardır. En uç sınırlar ceza hukuku tarafından belirlenir. Örneğin cezalandırılabilir propaganda suçları veya nefrete teşvik gibi. Bununla birlikte ceza hukuku sınırlarının altında bile, yasallığına bakılmaksızın, görüş ifadeleri anayasal koruma hukuku kapsamında endişe verici olabilir." ifadelerini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Alman demokrasisinin nadiren bugünkü kadar tehlike altında olduğuna işaret eden Haldenwang, aşırılık yanlılarının sayısının yıllardır artış gösterdiğinin altını çizdi.

Haldenwang, "Demokrasimize yönelik tehlikeler sayısızdır. Bu tehlikeleri çok ciddiye alıyorum ve medyada bu tehlikeler hakkında uygun sıklıkta uyarılarda bulunuyorum." dedi.

Son zamanlarda kamuoyunda sık sık BfV'nin ve çalışmalarının sorgulandığı manşetler ve makaleler yer aldığına dikkati çeken Haldenwang, kurumun itibarsızlaştırılmak istenmesine karşı çıktı.

BfV'nin siyasi olarak tarafsız kalmasını isteyenlere hak verdiğini kaydeden Haldenwang, "Biz siyaseten tarafsızız, ancak özgür demokrasimize karşı hareket eden ve kışkırtanlara karşı tarafsız değiliz. Bizim görevimiz özgür demokratik temel düzeni korumaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya İç İstihbarat Başkanı: İfade Özgürlüğünün de Sınırları Var - Son Dakika

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