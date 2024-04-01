Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ifade özgürlüğünün de sınırları olduğunu belirtti.
Thomas Haldenwang, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi için kaleme aldığı makalede, ifade özgürlüğünün anayasa düşmanları için bir tür "ruhsat" olmadığını kaydetti.
Haldenwang, "İfade özgürlüğünün de sınırları vardır. En uç sınırlar ceza hukuku tarafından belirlenir. Örneğin cezalandırılabilir propaganda suçları veya nefrete teşvik gibi. Bununla birlikte ceza hukuku sınırlarının altında bile, yasallığına bakılmaksızın, görüş ifadeleri anayasal koruma hukuku kapsamında endişe verici olabilir." ifadelerini kullandı.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Alman demokrasisinin nadiren bugünkü kadar tehlike altında olduğuna işaret eden Haldenwang, aşırılık yanlılarının sayısının yıllardır artış gösterdiğinin altını çizdi.
Haldenwang, "Demokrasimize yönelik tehlikeler sayısızdır. Bu tehlikeleri çok ciddiye alıyorum ve medyada bu tehlikeler hakkında uygun sıklıkta uyarılarda bulunuyorum." dedi.
Son zamanlarda kamuoyunda sık sık BfV'nin ve çalışmalarının sorgulandığı manşetler ve makaleler yer aldığına dikkati çeken Haldenwang, kurumun itibarsızlaştırılmak istenmesine karşı çıktı.
BfV'nin siyasi olarak tarafsız kalmasını isteyenlere hak verdiğini kaydeden Haldenwang, "Biz siyaseten tarafsızız, ancak özgür demokrasimize karşı hareket eden ve kışkırtanlara karşı tarafsız değiliz. Bizim görevimiz özgür demokratik temel düzeni korumaktır." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Almanya İç İstihbarat Başkanı: İfade Özgürlüğünün de Sınırları Var - Son Dakika
Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı kavgada yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' adlı sinema filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Film, fütüristik, absürt ve kara komedi öğelerini içeren bir senaryoya sahip olup, Aziz Nesin'in ruhuna bağlı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncular, filmi izleyicinin güleceği ve yakın hissedeceği bir deneyim olarak değerlendiriyor. Filmin konusu ise hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan insanların hikayesini anlatıyor.
17 yıl önce vefat eden usta oyuncu Savaş Dinçel'in 82. doğum günü ve oyuncu Şevket Çoruh'un 2017'de kurduğu Baba Sahne'nin 7. yaşı Baba Sahne'de kutlandı. Programa Dinçel'in eski öğrencileri, torunu ve sevenleri de katıldı. Ayrıca programda, Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından belirlenen 'Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri' verildi. Oyuncu Senan Kara Tutumluer, Dinçel ile aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti ve onun gibi sanatçıların kolay yetişmediğini vurguladı. Programda ayrıca Hakan Tabakan, Volkan Sarıöz, Senan Kara Tutumluer ve Serkan Keskin'e ödüller verildi.
Batman'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il merkezini kazanan DEM Parti, Sason, Kozluk, Gercüş, Beşiri ve Hasankeyf ilçelerini kaybetti. AK Parti, Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde, Yeniden Refah Partisi Beşiri ilçesinde ve CHP Hasankeyf ilçesinde seçimleri kazandı. DEM Parti ise sadece Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesini kazanabildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?