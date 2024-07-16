Almanya İçişleri Bakanı Aşırı Sağcı Dergiyi Yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya İçişleri Bakanı Aşırı Sağcı Dergiyi Yasakladı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan 'Compact' dergisini yasakladı. Faeser, derginin aşırı sağcı kesimi körüklediğini ve demokrasiye zarar verdiğini belirtti. Yasak sonrasında polis, dergi yöneticilerinin evlerinde arama yaparak materyallere el koydu.

16.07.2024 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan "Compact" dergisini yasakladı.

Bakan Nancy Faeser yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırı sağcı Compact dergisini yasakladım. Bu dergi aşırı sağcı kesimin sözcüsüdür. Bu dergi Yahudilere, göç geçmişi olan insanlara ve parlamenter demokrasimize karşı nefreti, ağza alınmayacak bir şekilde körüklemektedir." ifadelerini kullandı.

Yasağın aşırı sağcı kesime karşı sert bir darbe olduğuna işaret eden Faeser, bu yasakla göçmenlere yönelik nefret ve şiddet ortamını körükleyen, demokratik devlete zarar vermek isteyenlere karşı harekete geçildiğini belirti.

Polis yasaklanmanın ardından Brandenburg, Hessen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde dergi yöneticilerinin evlerinde arama yaparak bazı materyallere el koydu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya İçişleri Bakanı Aşırı Sağcı Dergiyi Yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
08:34 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:32:38. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya İçişleri Bakanı Aşırı Sağcı Dergiyi Yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement