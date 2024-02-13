Almanya İçişleri Bakanı, aşırı sağcılıkla mücadele için yeni eylem planını açıkladı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkesindeki aşırı sağcılık tehlikesiyle mücadele amacıyla hazırladıkları yeni eylem planının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Faeser, Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Kriminal Polis Dairesi Başkanı Holger Münch ile aşırı sağcılarla mücadele etmek amacıyla Federal İçişleri Bakanlığının 2022 tarihli eylem planını temel alan ancak çeşitli yenilikler de içeren yeni paketin içeriği hakkında bilgi verdi.
İçişleri Bakanı Faeser, konuşmasında, "Demokrasimizi korumak için hukukun üstünlüğünün tüm araçlarını kullanmak istiyoruz. Aşırı sağcı şebekeleri çökertmek, onları gelirlerinden mahrum etmek ve silahlarını ellerinden almak istiyoruz." dedi.
Son haftalarda aşırı sağcılara karşı meydanlarda toplanan yüz binlerce kişiye dikkati çeken Faeser, "Şu anda bu kadar çok insanın yüzünü nefrete karşı ve demokrasiden yana göstermesi hem bir teşvik hem de bir emirdir. Bu, açık toplumumuzu düşmanlarına karşı savunmakla ilgilidir. Önleme ve sertlik olan stratejimizin özü değişmemiştir. Bu insanlık dışı ideolojinin toplumumuzu daha fazla kemirmesini önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Bakan Faeser, şunları kaydetti:
"Aşırı sağcı şebekelere organize suç örgütleriyle aynı şekilde muamele etmeliyiz. Devletle alay edenlere güçlü bir devlet tarafından müdahale edilmelidir. Bu da yasalara karşı işlenen her suçun tutarlı bir şekilde cezalandırılması anlamına gelmektedir. Bu sadece polis tarafından değil, aynı zamanda gastronomi veya ticaret denetim makamları gibi düzenleyici makamlar tarafından da yapılabilir. Federal Anayasayı Koruma Dairesi bu amaçla ilgili yerel makamlarla işbirliğini arttırıyor. Aşırı sağcılara karşı her konuda çaba göstermeliyiz."
Basın toplantısında, yeni eylem planı kapsamında demokrasinin dayanıklılığını güçlendirmek, aşırı sağcılıkla mücadeleye bütünsel yaklaşım, ulus ötesi ağları bozmak, çevrim içi nefretle mücadele, anayasa düşmanlarını kamu hizmetinden uzaklaştırma, aşırı sağcı ağların dağıtılması, aşırı sağcıların silahlandırılması ve antisemitizmle mücadele gibi konular hakkında detaylı bilgi sunuldu.
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