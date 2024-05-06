Almanya, İsrail'e Refah'a saldırı konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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Almanya, İsrail'e Refah'a saldırı konusunda uyarıda bulundu

Almanya, İsrail\'e Refah\'a saldırı konusunda uyarıda bulundu

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'a geniş çaplı saldırı konusunda İsrail'i uyardı. Alman hükümeti, Refah'ta yaşayan insanların korunması ve insani desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Ateşkesin tehlikeye atılmaması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için tüm tarafların çaba göstermesi gerektiği belirtildi.

06.05.2024 16:15
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Almanya, İsrail'e, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'a geniş çaplı saldırı konusunda uyarıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Refah'ta 1 milyondan fazla insanın yaşadığını belirterek, buradaki insanların korumaya ve insani desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Deschauer, Alman hükümetinin ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un daha önce de Refah'a yönelik geniş çaplı bir kara saldırısının insani felaket olacağını söylediklerini anımsatarak, "Alman hükümetinin, Refah'a geniş çaplı saldırı konusunda uyarıda bulunduğunu" ve "insani felaketin engellenmesi gerektiğini" kaydetti.

Ateşkese ilişkin "devam eden zor görüşmelerin tehlikeye atılmamasını" talep eden Deschauer, "Hem Gazze'deki halka insani yardımların en iyi şekilde ulaştırılabileceği hem de rehinelerin serbest bırakılabileceği bir ortamın oluşturulması için tüm taraflar azami çaba sarf etmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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