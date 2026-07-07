Almanya NATO Zirvesi için Ankara'da

(ANKARA) - Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geldiklerini belirterek, "Almanya'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstleneceğini" belirtti.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldiklerini bildirdi. Merz, "Ankara'ya NATO Zirvesi için vardık. Almanya daha fazla sorumluluk üstleniyor: Savunmamıza yatırım yapıyor ve Avrupa savunma sanayiini ortaklarımızla birlikte güçlendiriyoruz. Daha Avrupalı bir NATO inşa ediyoruz ki transatlantik kalabilsin" ifadelerini kullandı.