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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Ordu Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Ordu Valisi'ni ziyaret etti

Almanya\'nın Ankara Büyükelçisi Ordu Valisi\'ni ziyaret etti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'ya gelerek Vali Muammer Erol'u ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Schulz ve Erol arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.

31.01.2024 17:29
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Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Ordu Valisi Muammer Erol'a makamında ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'ya gelen Schulz, Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Erol ile bir süre görüştü.

Büyükelçi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Ordu Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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