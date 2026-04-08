Almanya'da 2025'te Kamu Bütçe Açığı 127,3 Milyar Euroya Yükseldi

08.04.2026 00:00
Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, Almanya'nın bütçe açığı 2025 yılında 127,3 milyar euroya ulaştı. Federal, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik kurumları dahil tüm kamu kesimlerinde açık kaydedildi. Bütçe açığının en büyük nedeni federal hükümetin artan harcamaları oldu.

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın toplam bütçe açığı 2025 yılında bir önceki yıla göre 22,9 milyar euro artarak 127,3 milyar euroya yükseldi. Bu artış, 2022'deki enerji krizi seviyesine ulaşırken, 2025'te federal, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik kurumları dahil tüm kamu kesimlerinde açık verildi. Toplam kamu harcamaları yüzde 6 artışla yaklaşık 2,2 trilyon euroya çıkarken, gelirler yüzde 5,2 artışla yaklaşık 2,1 trilyon euroda kaldı.

Bütçe açığındaki artışın başlıca sorumlusu federal hükümet oldu; federal bütçe açığı 34,5 milyar euro artarak 85,4 milyar euroya yükseldi. Bu artışta, Alman ordusu, altyapı yatırımları ve iklim koruma için krediyle finanse edilen özel fonlar etkili oldu. Yerel yönetimlerde ise 31,9 milyar euroluk rekor açık kaydedildi ve belediyeler düzeyindeki açık tarihi bir negatif rekor seviyesine ulaştı.

Öte yandan, eyaletler ve sosyal güvenlik sistemi açıklarını azaltmayı başardı. Eyaletlerin finansman açığı 9,5 milyar euro azalarak 8,7 milyar euroya gerilerken, sosyal güvenlik sisteminin açığı 9,2 milyar euro azalarak 1,3 milyar euroya düştü. Federal hükümetin artan harcamaları arasında sosyal güvenlik kurumlarına sübvansiyonlar, Alman Demiryolları İşletmesi'ne destek ve savunma harcamaları öne çıktı. İstatistikçiler, 2025'teki durumun 2022 enerji krizi yılından farklı olarak tüm kamu yönetimlerini kapsadığını vurguluyor.

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Advertisement
