Almanya'da 2025'te Kamu Bütçe Açığı 127,3 Milyar Euroya Yükseldi

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın toplam bütçe açığı 2025 yılında bir önceki yıla göre 22,9 milyar euro artarak 127,3 milyar euroya yükseldi. Bu artış, 2022'deki enerji krizi seviyesine ulaşırken, 2025'te federal, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik kurumları dahil tüm kamu kesimlerinde açık verildi. Toplam kamu harcamaları yüzde 6 artışla yaklaşık 2,2 trilyon euroya çıkarken, gelirler yüzde 5,2 artışla yaklaşık 2,1 trilyon euroda kaldı.

Bütçe açığındaki artışın başlıca sorumlusu federal hükümet oldu; federal bütçe açığı 34,5 milyar euro artarak 85,4 milyar euroya yükseldi. Bu artışta, Alman ordusu, altyapı yatırımları ve iklim koruma için krediyle finanse edilen özel fonlar etkili oldu. Yerel yönetimlerde ise 31,9 milyar euroluk rekor açık kaydedildi ve belediyeler düzeyindeki açık tarihi bir negatif rekor seviyesine ulaştı.

Öte yandan, eyaletler ve sosyal güvenlik sistemi açıklarını azaltmayı başardı. Eyaletlerin finansman açığı 9,5 milyar euro azalarak 8,7 milyar euroya gerilerken, sosyal güvenlik sisteminin açığı 9,2 milyar euro azalarak 1,3 milyar euroya düştü. Federal hükümetin artan harcamaları arasında sosyal güvenlik kurumlarına sübvansiyonlar, Alman Demiryolları İşletmesi'ne destek ve savunma harcamaları öne çıktı. İstatistikçiler, 2025'teki durumun 2022 enerji krizi yılından farklı olarak tüm kamu yönetimlerini kapsadığını vurguluyor.