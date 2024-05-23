Almanya'nın elektrik ve elektronik ihracatı Çin'e rekor seviyede arttı - Son Dakika
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Almanya'nın elektrik ve elektronik ihracatı Çin'e rekor seviyede arttı

Almanya\'nın elektrik ve elektronik ihracatı Çin\'e rekor seviyede arttı

Almanya'nın elektrik ve elektronik ürünler sektörünün Çin'e yaptığı ihracat, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 6,7 milyar euro (7,2 milyar ABD doları) seviyesinde rekor bir orana ulaştı. Alman Elektro ve Dijital Sanayi Birliği'nin (ZVEI) açıklamasına göre, Çin, Almanya'nın en büyük müşterisi olmaya devam ederken, diğer müşteri ülkelerinde düşüş yaşandı. ZVEI Baş Ekonomisti Andreas Gontermann, Çin'e yapılan ihracattaki iyileşmenin Asya bölgesine yapılan teslimatlarda hafif bir artışa neden olduğunu belirtti.

23.05.2024 17:59
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Alman Elektro ve Dijital Sanayi Birliği (ZVEI) Baş Ekonomisti Andreas Gontermann, "Asya'ya yapılan elektrik ve elektronik ihracatına bakılacak olursa, Çin'e yapılan ve tek başına toplamın yarısını oluşturan ihracattaki iyileşme kayda değer" dedi.

BERLİN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Almanya'nın elektrik ve elektronik ürünler sektörünün Çin'e yaptığı ihracat, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 6,7 milyar euro (7,2 milyar ABD doları) seviyesinde rekor bir orana ulaştı.

Alman Elektro ve Dijital Sanayi Birliği'nin (ZVEI) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Mart döneminde Almanya'nın toplam elektrik ve elektronik sektörü ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3'lük düşüş kaydedilmesine rağmen Çin, Almanya'nın en büyük müşterisi olmaya devam etti.

ZVEI Baş Ekonomisti Andreas Gontermann, "Alman elektronik ve dijital sektörünün en büyük 10 müşteri ülkesinden 8'ine yapılan ihracatta düşüş görüldü" dedi. Çin ve İspanya ise büyümeyi sürdüren tek iki büyük pazar olarak öne çıktı.

Gontermann, "Asya'ya yapılan elektrik ve elektronik ihracatına bakılacak olursa, Çin'e yapılan ve tek başına toplamın yarısını oluşturan ihracattaki iyileşme kayda değer" diye ekledi. Bunun sonucunda Asya bölgesine yapılan teslimatlar genel anlamda hafif artış sergiledi.

ZVEI bünyesindeki bir sözcü Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği demeçte, son aylarda sektördeki zayıf gelişmenin ardından "Çin'le olan ticaretin son dönemde bir miktar iyileşme gösterdiğini, bunun ise Çin'deki genel ekonomik gelişmeyle bağdaştığını" söyledi.

Kaynak: Xinhua

İhracat, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın elektrik ve elektronik ihracatı Çin'e rekor seviyede arttı - Son Dakika

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