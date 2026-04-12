Almanya'da Dini Çeşitlilik Kent Silüetlerini Renklendiriyor

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Erlangen kenti, ülkede artan dini çeşitliliğin önemli bir örneğini sunuyor. Kentte, yeni bir sinagog inşası için hazırlıklar sürerken, iki büyük cami genişleme planları yapıyor ve bir dernek Hindular için Şiva-Vişnu tapınağı inşa etmek üzere arazi satın alıyor. Erlangen Belediyesi'nden Silvia Klein, kültür, dil ve dinlerin çeşitliliğine vurgu yaparak, kentteki üniversitede okuyan 2 binden fazla Hint öğrencinin bulunduğunu ve Hintlerin Alman kökenli olmayan en büyük grup olduğunu belirtiyor.

Kentte, geleneksel Katolik ve Protestan kiliselerinin yanı sıra Yunan-Ortodoks ve Rus-Ortodoks kiliseleri bulunuyor. Kıptî Hristiyanlar da üç yıl önce bir Katolik kilisesini devralarak Kıptî Ortodoks kilisesine çevirdi. Kıptî papaz Ragai Edward Matta, cemaatin 18 aileden 60 aileye büyüdüğünü ve yaklaşık 40 üniversite öğrencisinin de katıldığını ifade ediyor. Almanya'da Katolik ve Protestan kiliseleri kan kaybediyor; bu mezheplere dahil olanların oranı yüzde 44'e gerilerken, kapatılan veya dönüştürülen kiliselerin sayısı artıyor.

Ülkede Müslümanların sayısı 5,3 milyonun üzerinde, Ortodokslar ise 3,8 milyon. Yahudiler, Bahailer ve artan sayıda Hindular da yaşıyor. Berlin'de 2024 yazında yeni bir Budist tapınağı açıldı ve Haziran'da ülkenin en büyük Hindu tapınağının açılışı planlanıyor. Frankfurt, Köln, Hamburg ve Münih gibi kentlerde de tapınak sayısı artıyor. Almanya'da cami sayısı da yükseliyor; DİTİB'ye bağlı 862 cami bulunurken, yeni inşaatlar devam ediyor.

Yahudi cemaati yeni sinagoglar planlıyor; 2023'te Magdeburg'da ve 2024'te Potsdam'da açılan sinagoglarla, Almanya'da sinagogun bulunmadığı eyalet başkenti kalmadı. Berlin'deki Habad cemaati genişletme planları yapıyor. Ayrıca, Frankfurt'ta Kasım'da açılması planlanan Yahudi Akademisi, disiplinler ve kültürler arası bir buluşma yeri olacak. Ortodoks cemaati de büyüyor; Butzbach'ta yeni inşa edilmiş ilk kilise oluşturuldu ve Vilshofen'da Rumen Ortodoks cemaati yeni kilise inşaatı için hazırlanıyor.