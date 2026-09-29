Almanya'nın KRV Eyaleti Başbakanı Wüst: "AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nde reforma ihtiyacımız var" - Son Dakika
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Almanya'nın KRV Eyaleti Başbakanı Wüst: "AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nde reforma ihtiyacımız var"

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye ile KRV arasındaki güçlü ekonomik ve sosyal bağlara dikkati çekerek, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye ile KRV arasındaki güçlü ekonomik ve sosyal bağlara dikkati çekerek, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Wüst, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, KRV ile Türkiye arasındaki ilişkileri vurguladı.

Hendrik Wüst, "Hiçbir bölge, sosyal ve ekonomik açıdan KRV kadar Türkiye ile sıkı bir bağa sahip değildir. Bu sıkı bağ, bizim özenle koruduğumuz bir güçtür." ifadelerini kullandı.

Bu bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Wüst, "Bunun için AB-Türkiye Gümrük Birliği'nde bir reforma ihtiyacımız var ve vize işlemlerinde iyileştirmeler yapmalıyız. Bu konuda çabalarımı sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Wüst, Türkiye ziyaretinin ilk gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede ağırlıklı olarak KRV ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği ve ilişkilerin ele alındığını belirten Wüst, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu da gündeme getirdiğini kaydetmişti.

Almanya'daki Türk nüfusunun yaklaşık üçte biri KRV'de yaşıyor.

Kaynak: AA
Avrupa BirliğiGümrük BirliğiDış PolitikaTürkiyeAlmanyaEkonomiGüncelSon Dakika

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