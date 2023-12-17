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Almanya'nın Saksonya eyaletinde AfD adayı belediye başkanı seçildi - Son Dakika
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Almanya'nın Saksonya eyaletinde AfD adayı belediye başkanı seçildi

Almanya'nın Saksonya eyaletinin Pirna kentinde, İslam karşıtı ve aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı Tim Lochner, belediye başkanı seçildi. Lochner, oyların yüzde 38,5'ini alarak diğer adayları geride bıraktı. Bu, AfD'den aday gösterilen bir siyasetçinin Almanya'da bir kente belediye başkanı olarak seçilmesi anlamına geliyor.

Almanya\'nın Saksonya eyaletinde AfD adayı belediye başkanı seçildi
17.12.2023 - 23:33,
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Almanya'nın Saksonya eyaletinin Pirna kentinde; İslam karşıtı ve aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı Tim Lochner, belediye başkanı seçildi.

Pirna kentinde ikinci tur belediye başkanlığı seçimlerinde, AfD için aday olan Lochner'in yanı sıra Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Kathrin Dollinger-Knuth ve "Özgür Seçmenler"in (Freie Waehler) adayı Ralf Thiele yarıştı.

Seçimlerde, oyların yüzde 38,5'ini alan Lochner, belediye başkanı oldu. Dollinger-Knuth, oyların yüzde 31,4'ünü, Thiele de yüzde 30,1'ini aldı. Böylelikle "Almanya'da ilk kez, AfD'den aday gösterilen bir siyasetçi, bir kente belediye başkanı seçilmiş" oldu.

Pirna'daki ikinci tur seçimlere katılım oranının yüzde 53,8 olduğu bilgisi paylaşıldı.

AfD Partisinin üyesi olmayan ancak AfD tarafından 40 bin nüfuslu Pirna kentinde belediye başkanlığı için aday gösterilen Lochner, 26 Kasım'da düzenlenen ilk tur seçimlerinde de oyların yüzde 32,9'unu alarak sandıktan birinci sırada çıkmıştı.

Daha önce Thüringen eyaletinin Sonneberg beldesinde AfD'li Robert Sesselmann kaymakam, Saksonya Anhalt eyaletinin küçük bir kasabası olan Raguhn-Jessnitz'de AfD'li siyasetçi Hannes Loth belediye başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA
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