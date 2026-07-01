Almanya Ordusunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Almanya Ordusunu Güçlendiriyor

01.07.2026 21:38
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Almanya Bakanlar Kurulu, orduyu güçlendirmek için iki yasa tasarısını kabul etti.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, orduyu güçlendirmeyi hızlandırmayı amaçlayan 2 yasa tasarısını kabul etti.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Almanya Başbakanı Friedrich Merz başkanlığında Savunma Bakanlığında toplandığı, toplantıda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı belirtildi.

Toplantıda, yedek askerlerin seferber edilmesi için yasal çerçeveyi oluşturmayı amaçlayan "Yedek Kuvvetleri Güçlendirme Yasa Tasarısı" ve askeri altyapının modernize edilmesi için "Altyapı Hızlandırma Yasası Tasarısı"nın ele alınarak kabul edildiği aktarılan açıklamada, tasarıların yasalaşması için Federal Meclis'ten de geçmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, 2033'e kadar yedek asker sayısının en az 200 bine çıkarılması hedeflenen "Yedek Kuvvetleri Güçlendirme Yasası"yla, yedek askerlerin güvenilir ve planlı şekilde göreve çağrılabilmesi için gerekli yasal altyapının oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yasadaki ana unsurun, yedek askerlerin zorunlu olarak hizmete çağrılabilmesine olanak sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, Avrupa'da değişen güvenlik tehdidi karşısında Alman ordusundaki personel kapasitesinin hızla artırılmasının ve operasyonları uzun süre sürdürebilme kabiliyetinin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, gerektiğinde yedek askerlerin kısa sürede seferber edilmesinin Almanya'nın NATO içindeki caydırıcılık ve savunma kapasitesini de artıracağına işaret edildi.

"Altyapı Hızlandırma Yasası" ile Alman silahlı kuvvetlerinin sadece daha fazla değil, aynı zamanda eskisinden daha hızlı bir şekilde inşaat yapmasına izin verileceği aktarılan açıklamada, buna yeni düzenlemelerle imkan sağlanacağı belirtildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline gelmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, bunun altyapı alanında kapsamlı yenilenme zorunluluğunu beraberinde getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, birliklerin büyümesine ayak uydurabilmek için altyapının genişletilmesi, modernize edilmesi ve yeni tesislerin inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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