Almanya, Polonya'nın Sınır Kontrollerini Destekliyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Polonya'nın Litvanya ve Almanya sınırlarındaki kontrollerini desteklediklerini söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Dobrindt, Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Siemoniak ile Polonya- Belarus sınırını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Alman Bakan Dobrindt, Polonya'nın Polowce Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) önemli dış sınırına daveti nedeniyle Siemoniak'a teşekkür etti.

Polonya'nın AB'nin dış sınırlarını kontrol etme çabalarını öven Dobrindt, "Burada dış sınırların korunmasının ne kadar etkili yapıldığını görebilirsiniz." dedi.

Dobrindt, Polonya'nın bu çabalarına AB'nin daha fazla maddi ve lojistik destek vermesini istedi.

Polonya'nın, Litvanya ve Almanya sınırlarını kontrol etme kararı aldığını anımsatan Dobrindt, "Biz bunu destekliyoruz. Çünkü bu, Belarus'tan, Baltık ülkeleri üzerinden ortaya çıkan yeni bir (düzensiz göç) güzergahın önlenmesine önemli katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, özellikle Litvanya sınırında yapılan kontroller sayesinde her gün düzensiz göçmenlerin yakalandığını ve insan kaçakçılarının faaliyetlerinin önüne geçildiğini anlattı.

Dobrindt, Rusya ve Belarus'un, Polonya, Almanya ve AB'yi istikrarsızlaştırmak için "göçü bir silah olarak" kullanmaya çalışmasının büyük sorun olduğunu kaydetti.

AB'nin iç sınırlarında yapılan kontrollerin geçici tedbirler olması gerektiğini vurgulayan Dobrindt, "Hedefimiz, iç sınır kontrollerinin olmadığı bir AB'ye ulaşmak. Ancak bunun için Avrupa'nın her yerinde dış sınır kontrollerinin iyileştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.