Almanya Ratzeburg'da süpermarkette bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya Ratzeburg'da süpermarkette bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

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Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Ratzeburg kentindeki bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, saldırgan ise ağır yaralandı.

Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin Ratzeburg kentinde süpermarkette düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübeck Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Ratzeburg Tren İstasyonu'nda bulunan bir süpermarkette yerel saatle 15.50'de "şiddet olayı" yaşandığı belirtildi.

Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, şüphelinin ağır yaralandığı bildirilen açıklamada, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alındığı ve vatandaşlar için herhangi bir tehlikenin bulunmadığı kaydedildi.

Yerel Kieler Nachrichten gazetesinde yer alan haberde ise süpermarketteki bıçaklı saldırıda 1 kadının yaşamını yitirdiği, ağır yaralanan şüphelinin ise Lübeck'teki Schleswig-Holstein Üniversitesine ait kliniğe kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya Ratzeburg'da süpermarkette bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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