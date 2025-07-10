Almanya Savunma Politikasında Değişim

BERLİN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, savunma politikalarında köklü bir değişime gitmeleri gerektiğini söyledi.

Merz, çarşamba günü Berlin'de konuk NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği basın toplantısında modernize edilmiş ve yetenekli bir Alman ordusu kurma vizyonuna dikkat çekti. Bu dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için savunma harcamalarının büyük miktarda artırılması gerektiğini kaydeden Merz, 2029 yılına kadar savunma harcamalarını iki kattan fazla artıracaklarını belirtti.

Merz, bu çerçevede yeni teknoloji tedarikine yatırım yapacaklarını ifade etti.