Almanya Seçim Sonuçları: CDU/CSU Önde

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Haber: I·lhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'daki seçimlerde Hristiyan Birlik Partisi (CDU/CSU) yu¨zde 28,5 oy alırken Almanya I·c¸in Alternatif Parti (AfD) yu¨zde 20,5, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yu¨zde 16,4, Yes¸iller yu¨zde 12 oy aldı. SPD 120, CDU/CSU 208, Yes¸iller 88, AfD 150, Sol parti 63, SSW 1 milletvekili çıkardı. Hükümet kurmak için CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon görüşmeleri yapılacağı öngörülüyor. Federal Yu¨ksek Sec¸im Kurulu verilerine go¨re, 630 sandalyeli Federal Meclis'e girebilmek ic¸in 53 Tu¨rkiye ko¨kenli aday da yarıs¸tı.

Almanya'da 60 milyonu as¸kın sec¸men Federal Meclis u¨yelerini sec¸mek u¨zere sandık bas¸ına gitti. Almanya'da yapılan sec¸im sonucunda partilerin oy oranları SPD yu¨zde 16,4, CDU/CSU yu¨zde 28,5, AfD yu¨zde 20,5, Yes¸iller yu¨zde 12, Sol Parti Die Linke yu¨zde 8,6, BSW yu¨zde 4,9, Hu¨r Demokrat Parti (FDP) yu¨zde 4,6, digˆer partiler ise yu¨zde 4,5 oy aldı. Partilerin milletvekili koltuk dagˆılımı ise SPD 120, CDU/CSU 208, Yes¸iller 88, AfD 150, Sol parti 63, SSW 1 oldu.

Bu sonuc¸lara go¨re, koalisyon hu¨kümeti için CDU/CSU ile SPD arasında go¨ru¨s¸meler yapılması öngörülüyor. Almanya'nın yeni Bas¸bakanı Merz, "Federal sec¸imi kazandık. Kısa zamanda u¨lkemizin sorunlarını c¸o¨zen federal bir hu¨ku¨met kurmak ic¸in c¸aba go¨sterecegˆiz" dedi.

Federal Yu¨ksek Sec¸im Kurulu verilerine go¨re, 630 sandalyeli Federal Meclis'e girebilmek ic¸in 53 Tu¨rkiye ko¨kenli aday da yarıs¸tı.