Almanya-Türkiye Film Fonu 2024 Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Almanya-Türkiye Film Fonu 2024 Projelerini Açıkladı

2024'te desteklenen 7 proje ile Almanya-Türkiye ortak yapım sinemasına yeni katkılar sağlanacak.

07.11.2024 14:18
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali'nde düzenlenen "Köprüde Buluşmalar", Almanya- Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu'nun 2024 yılı sonuçları açıklandı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Medienboard Berlin- Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu iş birliğiyle finanse edilen fon, Almanya ve Türkiye ortak yapımı ve çekimlerine henüz başlanmamış uzun metraj filmleri desteklemeyi amaçlıyor.

Fona, iki ülke arasında uzun metraj ortak yapım projeleri ile başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucu, 2024'te 7 projenin desteklenmesine karar verildi.

Desteklenen projeler arasında yönetmen Burak Çevik'in "Bu Güzelliğin Bir Parçası", Eylem Kaftan'ın "Gerçek Bir Kadın", Nehir Tuna'nın "İlahi Zehir", Murat Uğurlu'nun "İskeletin Türküsü", Ömer Çapoğlu'nun "Onu Ellerinden Tanıdım" ve Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti" yer alıyor.

Seçilen projelerin, Almanya ve Türkiye'den sinemacılar arasındaki iş birliğini yansıtması, kültürlerarası ortaklıkları teşvik etmesi ve özgün sinematik hikayeleri perdeye taşıması hedefleniyor.

Fon tarafından desteklenen 67 film arasında dünya prömiyerini Berlinale Ana Yarışma'da yapan yönetmen Emin Alper'in "Kız Kardeşler", Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası'nda yapan Mehmetcan Mertoğlu'nun "Albüm", Berlinale Panorama'da yapan Aslı Özge'nin "Ansızın", Forum'da yapan Emine Emel Balcı'nın "Nefesim Kesilene Kadar", Generation'da yapan Ümit Köreken'nin "Mavi Bisiklet" ile Hüseyin Karabey'in "Sesime Gel", Karlovy Vary Film Festivali Ana Yarışma'da yapan Kıvanç Sezer'in "Babamın Kanatları" ve Ömür Atay'ın "Kardeşler", Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yapan Nisan Dağ'ın "Bir Nefes Daha", Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan Nazlı Elif Durlu'nun "Zuhal" ve Visions du Reel'de yapan Ahmet Necdet Cupur'un "Yaramaz Çocuklar" adlı yapımı bulunuyor.

Ziya Demirel'nin "Ela ile Hilmi ve Ali" İstanbul Film Festivali'nden dört ödülle dönerken Selcen Ergun'un "Kar ve Ayı" filmi prömiyerini Toronto Film Festivali'nde, Nehir Tuna'nın "Yurt" filmi ise Venedik Film Festivali'nde yaptı.

Fon tarafından Almanya-Türkiye ortak yapımı filmlere bugüne kadar toplam 1 milyon 106 bin avro destek verildi.

Kaynak: AA

Film Festivali, Eylem Kaftan, Türkiye, Almanya, Son Dakika

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