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Almanya, Ukrayna'ya ikinci Patriot hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya ikinci Patriot hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti

Almanya, Ukrayna'ya ikinci Patriot hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti. Ayrıca, Bandvagn 206 araçlar, topçu mühimmatı, kamyonlar ve otobüsler de Ukrayna'ya ulaştı. Alman hükümeti, 2023'te Ukrayna'ya 5,4 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdi.

Almanya, Ukrayna\'ya ikinci Patriot hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti
15.12.2023 - 14:07,
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Almanya, Ukrayna'ya ikinci Patriot hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

Başbakanlığın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında, ikinci Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatın Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya, Ukrayna'ya 9 adet Bandvagn 206 paletli her türlü arazide kullanılabilen aracın yanı sıra 7 bin 390 adet 155 mm topçu mühimmatı, 8 Mercedes-Benz Zetros kamyonu da teslim etti.

Kamyonların yanında 5 adet 8x8 yük taşıma kamyonu ve 4 adet otobüs de Ukrayna'ya ulaştı.

Alman hükümetinin 2023'te Ukrayna'ya 5,4 milyar avro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığına göre ise Ukrayna- Rusya Savaşı'nın ikinci kışında, Alman hükümeti Kiev'e 6,1 milyon avro değerinde jeneratör, ısıtıcı ve diğer ekipmanların sevkiyatını yapacak.

Kaynak: AA
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