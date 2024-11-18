Almanya, Ukrayna'ya Taurus Füzesi Vermeyecek - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya Taurus Füzesi Vermeyecek

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Taurus füzesi verilmemesi konusundaki tutumunu koruyor.

18.11.2024 20:17
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya Taurus füzesi verilmemesi konusunda tutumunun değişmediği bildirildi.

ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) Rus topraklarına kullanmasına yeşil ışık yakmasının ardından Almanya'da Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerinin sağlamasına ilişkin tartışma yeniden başladı.

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgan Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın ATACMS ile ilgili kararı konusunda bilgi sahibi olduğunu belirterek, bunun Başbakan Scholz'un Taurus füzesini Ukrayna'ya sağlamama konusundaki kararına bir etkisi olmadığını ifade etti.

Büchner, "Şansölyenin kararı değişmedi." diye konuştu.

Başbakan Scholz için Ukrayna'ya yapılan desteğin, özellikle de askeri desteğin, savaşı tırmandırmayacak şekilde organize edilmesinin önemli olduğunu aktaran Büchner, "Bu yüzden Şansölyenin bu noktada aşmak istemediği belirli sınırları var. Bu uzun menzilli silahın teslim edilmeyeceğine ilişkin net karar aldı ve söyledi. Bu tutum değişmeyecektir." dedi.

Wolfgan Büchner, Ukrayna savaşı başladıktan sonra Almanya'nın müttefikleri ile özelikle de ABD ile yakın koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Geçmişte, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin kararlarıyla ilgili Alman hükümetinin yorum yapmadığını, bu bağlamda şimdi de böyle kalacağını kaydeden Büchner, ABD'nin kararına ilişkin yorum yapmadı.

Hükümetin ortağı Yeşiller Partisi Milletvekili Sara Nanni ise Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus füzesi sağlamasını isteyerek, "Almanya, ABD'ye katılmalı ve Taurus'u tedarik etmeli." ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisinin başbakan adayı Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de dün yaptığı açıklamada, 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan erken genel seçimi kazanması halinde Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzeleri sağlanmasına onay vereceğini açıklamıştı.

Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz ise Ukrayna'ya Taurus füzelerinin tedarik edebileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Ukrayna'ya Taurus Füzesi Vermeyecek - Son Dakika

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