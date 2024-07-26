Almanya uyruklu kişi Alanya'da hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Almanya uyruklu kişi, evinde hayatını kaybetti.
Avsallar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Stelzer Klaus Dieter (67), arkadaşı tarafından salonda hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Dieter'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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