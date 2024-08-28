Almanya ve İngiltere, Orta Doğu'daki gerginlikten endişe duyduklarını dile getirdi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Orta Doğu'da yaşanan gerginlikten duydukları endişeyi dile getirerek, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması için ortak çabaların önemine işaret etti.

Almanya Başbakanı Scholz, Berlin'i ziyaret eden İngiltere'nin yeni Başbakanı Starmer ile basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu'daki durumdan ve bölgede yaşanan gerginlikten derin kaygı duyduklarını belirten Scholz, "Aylardır orada (Gazze) büyük insani acı gözlemliyoruz. Tüm tarafları, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelere derhal devam etmeye çağırıyoruz." dedi.

Scholz, Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durumdan, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının yeterince korunmamasından derin endişe duyduğunu ifade ederek, " İsrail'in burada daha fazlasını yapması gerekiyor." diye konuştu.

"Hep birlikte NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirmek istiyoruz"

Scholz, ülkesi ve İngiltere'nin, ortak değerlere ve güvenilir dostluğa dayanan uzun bir ortaklığa sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halklarımızın menfaati, Avrupa menfaati ve transatlantik bölgenin güvenliği için bu işbirliğini önemseyecek ve sürdüreceğiz. İlişkimizi tamamen yeni bir temele oturtmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda ilişkimizin tüm kapsamını yansıtan bir sözleşme üzerinde birlikte çalışacağız. Almanya ile İngiltere arasında henüz böyle bir anlaşma yapılmadı. Yakın gelecekte gerçekleştireceğimiz hükümet istişareleri yoluyla da iki hükümet arasındaki işbirliğini derinleştirmek istiyoruz. Günlük hükümet çalışmalarımızda zaten birbirimizle yakın ve güvenilir şekilde koordinasyon sağlıyoruz. Bütün bunlar Almanya ve İngiltere'nin özel ortak olduğunu gösteriyor. Hep birlikte NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirmek istiyoruz."

Almanya Başbakanı, mevkidaşıyla görüşmesinde Ukrayna'da yaşananları da ele aldıklarına değinerek, Almanya ve İngiltere'nin kararlılıkla Ukrayna'nın yanında yer aldığının altını çizdi.

Scholz, "Bunu açıkça söylüyorum, son zamanlarda bu taahhüt konusunda şüphe uyandırmaya yönelik girişimlerde bulunulduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak, (Ukrayna'ya) gerektiği sürece mali, ekonomik, siyasi ve askeri desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bütçe taslağının gelecek yıl hazırlanacağını ve Ukrayna'ya 4 milyar avroluk ikili yardım sağlayacaklarını kaydeden Scholz, "Ayrıca, G7 ülkeleriyle Ukrayna'ya güvenilir mali destek sağlamak amacıyla 50 milyar dolarlık kredi sağlıyoruz. Bunu yapmak için Rusya'daki Merkez Bankası varlıklarının dondurulmasından elde edilen karlardan da tam olarak yararlanıyoruz." dedi.

"İkili ilişkileri için fırsat anı"

İngiltere Başbakanı Starmer da ziyareti ikili ilişkileri için "fırsat anı" olarak niteleyerek, önceki hükümetin Avrupalı müttefikleriyle olan kırılgan ilişkilerinin ötesine geçmek ve İngiltere'nin ekonomik büyümesini artırma çabalarının merkezine gelişmiş bağları koymak istediğini belirtti.

Starmer, bu amaçla, Almanya ile ikili işbirliği anlaşması üzerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, "Yeni anlaşma, bilim, teknoloji geliştirme, iş kültürü ve ticari ilişkilerimize ivme kazandıran daha sağlam bağlantılar kurarak ilişkimizin derinliğinin ve potansiyelinin kanıtıdır." dedi.

Anlaşmanın merkezinde, halihazırda iki ülke arasında iyi seviyedeki savunma işbirliği üzerine inşa edilecek "yeni savunma anlaşmasının yer alacağını" vurgulayan Starmer, anlaşmanın aynı zamanda, istikrarsız dünyanın tehditleriyle birlikte yüzleşmek için ilişkileri genişleteceğini kaydetti.

Starmer, ayrıca, Avrupa ile ilişkileri "sıfırlamaya" kararlı olduklarını yineleyerek, ancak bunun Brexit'i tersine çevirmek ya da Avrupa Birliği (AB) Tek Pazarı'na veya Gümrük Birliği'ne yeniden girmek anlamına gelmediğine işaret etti.

Başbakan Starmer, bunun ekonomi ve savunma dahil bir dizi alanda daha yakın bir ilişki anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, Gazze'ye sınırsız insani erişim çağrısında bulundu

İngiltere Başbakanı Starmer, ülkesi ve Almanya'nın Orta Doğu'daki ihtilafın çözümü konusunda ortak görüşleri paylaştığını ve siyasi çözüm için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmasında, Gazze'ye sınırsız insani erişim çağrısında bulunan Starmer, gerilimin azaltılması ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki ortak çabalarının önemine değindi.

Starmer, güvenli ve emniyetli İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasının hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamanın "tek yolu" olacağını söyledi.

İngiliz Başbakan, "Bu elbette kolay bir hedef değil ancak birlikte takip etmeye kararlı olduğumuz bir hedef." ifadesini kullandı.

Almanya ve İngiltere, ikili işbirliği anlaşması üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu

Görüşmenin ardından Almanya ve İngiltere hükümetlerinden yapılan ortak açıklamada da iki ülkenin güçlü dostluğu, ortak değerleri ve karşılıklı çıkarları paylaştığı vurgulandı.

Almanya ve İngiltere'nin, Avrupa'da ve uluslararası alanda yakın ortaklar ve NATO'da uzun süreli müttefikler olduğunun altı çizilerek, "Bugün, ülkelerimizin karşı karşıya olduğu ortak sınamalar göz önünde bulundurulduğunda, ikili ilişkilerimizi üst seviyeye taşımanın zamanının geldiğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu amaçla, ülkelerin, ikili işbirliği anlaşması üzerinde çalışmaya başladıkları ve gelecek yılın başlarında bu anlaşmayı imzalamak üzere hükümetler arası istişarelerde bulunulacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşma, halklarımız için en önemli konularda mümkün olan en güçlü ikili işbirliği ile Avrupa'daki en yakın ortaklar olarak statümüzü yansıtacaktır. Almanya'nın AB üyeliği ve İngiltere'nin AB ile olan ilişkisiyle tam uyum içerisinde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarında ülkelerimiz, halklarımız ve hükümetlerimiz arasındaki zengin bağları yansıtacaktır."