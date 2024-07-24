Almanya ve İngiltere Ortak Savunma Deklarasyonu İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya ve İngiltere Ortak Savunma Deklarasyonu İmzaladı

Almanya ve İngiltere arasındaki askeri işbirliğini artırmak amacıyla imzalanan Ortak Savunma Deklarasyonu, savunma sanayisinin güçlendirilmesi, silah ve mühimmatın geliştirilmesi, üretim ve tedarikte daha yakın işbirliği gibi konuları içeriyor.

24.07.2024 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya ve İngiltere arasındaki askeri işbirliğini artırmak amacıyla "Ortak Savunma Deklarasyonu" imzalandı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin Berlin'de imzaladığı deklarasyon her iki ülkede de savunma sanayisinin güçlendirilmesi, silah ve mühimmatın geliştirilmesi, üretim ve tedarikte daha yakın işbirliğini, silah sistemleri ve mühimmat için aynı standartların kullanımını içeriyor.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, imza sonrası yaptığı açıklamada, İngiltere ile lişkileri yeni bir zemine oturtmak istediklerini belirterek, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaştan çıkarmamız gereken derslerden biri de budur. NATO içindeki Avrupa ayağı güçlendirilmelidir." dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Healey ise deklarasyonu iki ülke arasında daha derin bir savunma işbirliğine yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Almanya ile mevcut işbirliğine dikkati çeken Healey, "Birlikte mücadele ediyoruz, birlikte eğitim yapıyoruz ve birlikte bira içiyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın Ukrayna'yı destekleme konusundaki öncü rolünü öven Healey, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanması durumunda bununla yetinmeyeceğini bu nedenle Avrupa güvenliğinin savunulmasının Ukrayna'da başladığını belirtti.

Kaynak: AA

Almanya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve İngiltere Ortak Savunma Deklarasyonu İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
16:40 Erdoğan’ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak Erdoğan'ın sinyalinin ardından bakanlık harekete geçti: Gerekli adımlar atılacak
15:42 YRP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum’a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz YRP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Gülpınar, Bakan Kurum'a sahip çıktı: Protokol krizini kimin yaptığını biliyoruz
17:39 Galatasaray’da ayrılık Tete, Panathinaikos’a transfer oluyor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 19:25:13. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya ve İngiltere Ortak Savunma Deklarasyonu İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement