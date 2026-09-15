Almanya ve Macaristan dışişleri bakanları Budapeşte'de ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldı

BUDAPEŞTE, 15 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de basın toplantısında konuşma yapan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul (solda) ile Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, 14 Eylül 2026.

Orban ile Wadephul, pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından her iki ülke de, ikili işbirliğini güçlendirme ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda mutabık kaldı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)