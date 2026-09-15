Almanya ve Macaristan dışişleri bakanları Budapeşte'de ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldı - Son Dakika
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Almanya ve Macaristan dışişleri bakanları Budapeşte'de ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldı

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, Budapeşte'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke, ikili işbirliğini güçlendirme ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda mutabık kaldı.

BUDAPEŞTE, 15 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de basın toplantısında konuşma yapan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul (solda) ile Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, 14 Eylül 2026.

Orban ile Wadephul, pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından her iki ülke de, ikili işbirliğini güçlendirme ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda mutabık kaldı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Almanya ve Macaristan dışişleri bakanları Budapeşte'de ikili ilişkileri güçlendirme kararı aldı - Son Dakika

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