Almanya ve Somali İlişkilerinde Yeni Adımlar - Son Dakika
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Almanya ve Somali İlişkilerinde Yeni Adımlar

Scholz, Afrika Boynuzu'nda istikrarın önemini vurgulayarak Almanya-Somali işbirliğini destekledi.

05.11.2024 19:46
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Afrika Boynuzu bölgesinde daha fazla istikrarın herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Scholz, başkent Berlin'de Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Scholz, Almanya ile Somali arasındaki ortaklığı daha da geliştirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Somali'nin Kızıldeniz üzerinde jeopolitik açıdan zorlu bir bölgede yer aldığına değinen Scholz, dünya ticaretinin önemli bölümünün Somali kıyısından geçtiğini anlattı.

Scholz, Afrika Boynuzu'ndaki bölgenin çok kırılgan olduğunu vurgulayarak, "Afrika Boynuzu'nda daha fazla istikrar hepimizin çıkarınadır. Güvenli ve barış içinde bir Somali, daha fazla istikrara önemli bir katkı sağlayabilir. Bu özellikle Somalililerin de çıkarınadır." dedi.

Güvenliğin ülkenin gelişmesi için ön koşul olduğunun altını çizen Scholz, bu konuda Somali hükümetini, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) misyonları kapsamında desteklediklerini kaydetti.

Başbakan Scholz, görüşmede, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan Somali vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesi konusunda birlikte nasıl daha iyi çalışabileceklerinin de ele alındığını bildirerek, "Özellikle Almanya'da ağır suçlar işleyenler için süreçleri hızlandırmamız gerekiyor. Bu Almanya'ya iyi entegre olmuş buradaki Somalili toplumun da çıkarınadır." diye konuştu.

Almanya'da 65 bin Somalilinin yaşadığına ve bunların çok küçük bir bölümünün Almanya'da kalamayacağına dikkati çeken Scholz, iki ülke hükümetlerinin işbirliğiyle bu kişilerin geri gönderilebileceğini aktardı.

Scholz, ülkesinde lideri olduğu koalisyon hükümetinde taraflar arasında yaşanan tartışmalarla ilgili bir soruya da bir anlaşmanın mümkün olabileceğini ancak yapılacak görüşmelerde bütçe, ekonomi, istihdam ve sanayi konularındaki işbirliğini ilerletmeye odaklanılması gerektiğini söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud da görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmenin çeşitli yollarını ele aldıklarını ve buna odaklandıklarını belirtti.

Afrika Boynuzu'nun, birçok aktörün Afrika'da barış ve istikrara karşı çalıştığı zor bir bölge olduğunu aktaran Mahmud, "Bu, Somali'nin ve dünyanın bir konusu. Somali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir parçası oldu. Biz 2025 ve 2026'da burada küresel açıdan barış ve güvenlik konusunda çalışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud, Somali'nin hem siyaset hem de istikrar konusunda "Afrika Boynuzu'nda gerçek bir umut olacağını" vurgulayarak, "Komşu ülkelerimizin sorunları var, bizim de sorunlarımız var, ancak bu sorunlar müzakere ve uzlaşmayla barışçıl şekilde çözülebilir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mahmud, Almanya'nın ülkelerine göndermek istediği Somalililerle ilgili olarak da bu konuda bazı teknik ve yasal süreçlerin olduğunu, süreci başlattıklarını ve bu kişileri geri alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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