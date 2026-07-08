Almanya'da okul saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Schongau kentindeki Welfen Lisesi'nde meydana gelen şiddet olayında çok sayıda kişinin yaralandığı, bir şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Bavyera Güney Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okulda çok sayıda kişinin yaralandığı şiddet olayının ardından geniş çaplı polis operasyonu başlatıldığı, şüphelinin kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşlardan okul çevresinden uzak durmalarını istedi.

Polis sözcüsü, ilk bulguların olayın "olası bir okul saldırısı" niteliği taşıdığına işaret ettiğini ancak soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ifade etti.

Yetkililer, yaralı sayısının tek haneli olduğunu açıklarken, yaralıların kesin sayısı ile sağlık durumlarının henüz netleşmediğini bildirdi. Şüphelinin kimliği, olayın nedeni ve yaralıların öğrenci ya da okul personeli olup olmadığı konusunda da resmi açıklama yapılmadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edilirken, yaralılara müdahale için 6 kurtarma helikopteri görevlendirildi. Öğrenci ve veliler için kentteki itfaiye binasında bilgi ve destek merkezi kuruldu.

Alman basınında yer alan haberlerde bazı yaralıların kesici aletle yaralandığı ve 4 kişinin ağır yaralandığı öne sürülse de polis, bu bilgileri henüz resmi olarak doğrulamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.